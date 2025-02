Bolojan și concedierile de la Senat: Ce a învățat Victor Ponta în cei patru ani în privat, ce a auzit în America și cum vede Elon Musk reforma

Ilie Bolojan, cunoscut pentru măsurile radicale de eficientizare a administrației, a aplicat o strategie similară și la Senat, unde a orchestrat concedieri masive sub pretextul unei „reforme”. Acțiunea sa a fost justificată prin nevoia de reducere a cheltuielilor publice și eliminarea birocrației excesive, însă abordarea a fost una mecanică, axată pe tăieri de posturi fără o analiză aprofundată a impactului pe termen lung. Reducerea numărului de angajați din Senat nu a venit la pachet cu un plan clar de optimizare a proceselor, ci doar cu o diminuare abruptă a aparatului administrativ, riscând astfel să afecteze funcționarea instituției.

Comparativ, s-a încercat „imitarea” unui exemplu relevant de reformă administrativă bine gândită, care vine din SUA, unde Elon Musk urmează să schimbe profund aparatul de stat american. Până atunci, politicienii noștri au avut timp să se „inspire” doar din reforma Twitter. Musk a aplicat un model de restructurare strategic în companiile pe care le-a preluat. De exemplu, la Twitter (redenumit X), Musk nu s-a limitat doar la concedieri masive, ci a introdus automatizări, a redefinit rolurile angajaților și a impus un ritm de lucru intens pentru a crește productivitatea. Spre deosebire de Bolojan, care a acționat pe principiul reducerii brute a personalului, Musk a avut o viziune clară: înlăturarea departamentelor redundante și crearea unui sistem mai agil, dar cu obiective precise de eficientizare.

Diferența fundamentală dintre cele două abordări constă în faptul că Musk a privit reforma ca pe un proces evolutiv, în care eliminarea unor poziții a fost dublată de implementarea unor soluții inovatoare pentru a compensa plecările și a reduce birocrația. În schimb, în cazul Senatului, concedierile operate de Bolojan riscă să lase un vid instituțional și să creeze mai multe probleme decât soluții. Victor Ponta, într-o intervenție la România TV, a vorbit despre ce înseamnă, în viziunea sa, o adevărată reformă. O adevărată reformă nu înseamnă doar reducerea numărului de angajați, ci o regândire a modului în care funcționează instituțiile, astfel încât eficiența să crească, nu doar să fie redusă cheltuiala pe hârtie. Totodată, fostul premier a povestit ce a învățat în cei patru ani în privat, ce a auzit în America și cum vede Elon Musk reforma.

„Știți ce spune toată lumea? Cine n-are pile o să fie dat afară”

„Incompetența este mai periculoasă decât ticăloșia. Cu incompetența facem mai mult rău decât cu ticăloșia sau corupția. De ce? Incompetența e aproape peste tot. Partidele au ajuns să aibă un activ atât de slab pregătit pentru că a existat o vânătoare a celor competenți, a celor care vor să facă ceva bun pentru țară. Vânătoarea a fost declanșată de Kovesi și de echipa de atunci. Apoi, ea a fost întreținută de domnul Iohannis, care, din punctul meu de vedere, dintre toți președinții României, a fost cel mai incompetent. Cum așa? În sensul că nu și-a folosit funcția pentru ceea ce trebuia. A folosit-o pentru el. Ideea asta cu «cine nu muncește, nu greșește» s-a împământenit. Așa cum s-au mai împământenit și ideile de tipul «hai să facem ceva de ochii lumii». M-am uitat astăzi, sigur, am fost la Parlament, și eu cred că sunt prea mulți angajați la Parlament. Totuși, genul acesta de acțiuni în care să dăm bine la presă nu-și au locul deloc. Spune-mi acum, te rog frumos, de ce avem atât de multe legi care fac atât de multe instituții, comisii, comitete etc. Vă dau un exemplu. Eu sunt la comisia economică. Înainte era o singură comisie economică. Acum s-a mai spart o comisie legată de industrie. S-a mai spart încă o comisie care se ocupa de turism. De ce facem trei când putem să facem una singură? «Păi, stai mă, Victore. Una la PSD, una la PNL, una la UDMR. Acum a mai venit și AUR. Trebuie să le dăm și lor.» Păi nu e vina funcționarilor. E vina noastră, a oamenilor politici.

Cum dăm afară oameni? Care e criteriul pe care am stabilit că îl ținem pe X sau Y? Știți ce spune toată lumea? Cine n-are pile o să fie dat afară. În cazul angajaților de la Senat o să vedeți că o să-i dea în judecată, o să câștige și o să fie o nebunie. Nu e o adevărată reformă a administrației. Știți cum e? Dom’le, am de dat de mâncare doar la trei cameramani și atunci mai dau doi afară. N-ai rezolvat nimic în felul acesta. Eu am studiat chestiunea. Am fost recent în America, mă duc din nou curând, pentru că vreau să înțeleg ce vor ei să facă, ce vrea să facă Elon Musk. Unii se gândesc că Elon Musk e un fel de Bolojan al nostru care vine să dea și el afară niște oameni. Nici vorbă! Nu se face așa. Elon Musk vine din zona privată și e o altă gândire. Fac o paranteză importantă: așa bine mi-au prins acești patru ani în care nu am lucrat la stat, nu m-am dus la Parlament și altele.

Dom’le, am fost obligat să alerg, să gândesc, să muncesc, să plătesc salarii, să aștept și să am de-a face cu controlul. Foarte bine mi-a prins. Mi-a schimbat mintea foarte mult. Zona privată vede cu totul altfel față de cei de la stat, unde aștepți să vină salariul, să te pui bine cu șeful și să nu te dea afară. Mă întorc la ce fac ei în America. Ei spun așa: «Am dat prea multe legi noi, noi, puterea politică, introducând 7000 de controale, avize, certificate, pentru că vrei să faci o gheretă». Dacă reducem din reglementări, cum gândesc Elon Musk și Donald Trump, atunci nu îți mai trebuie 7000 de avize, cu 7000 de controale, care să mănânce timp și bani. E o metodă de a aduce și mai mulți angajați la stat. Mai întâi trebuie să vezi ce a făcut rău politicul. Politicul a inventat toate aceste funcții, organigrame, prime. Trebuie luată fiecare instituție în parte și trebuie văzut cu ce se ocupă. Apoi evaluezi de câți oameni are nevoie. Vezi pe care îl ții, pe care îl dai afară, iar pe cel pe care l-ai dat afară îl ajuți imediat să-și găsească un alt loc, să fie reintegrat. Nu îl arunci în stradă. O să fie o mulțime de oameni la Senat sau la Cameră – bărbați, femei, cu copii, cu credite – și o să afle din senin că a venit Bolojan și o să-i dea afară de mâine. Oamenii o să se întrebe dacă au făcut ceva rău. Nu, dar nu ați avut noroc, ca să zic așa. «Păi nu trebuia să ne anunțe din timp? Să ne verifice cineva?» Lucrurile nu merg așa dacă vrei să faci o reformă adevărată”, a explicat Victor Ponta.

