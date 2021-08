Bob Dylan, acuzat de hărțuire sexuală. Cântărețul neagă faptele din 1965

Bob Dylan este dat în judecată de o femeie care spune că a fost abuzată de cântărețul american în 1965, pe când avea doar 12 ani. Conform BBC, procesul intentat de ea îl acuză pe starul rock că „și-a exploatat statutul de muzician pentru a-i da alcool și droguri, hărțuind-o sexual de mai multe ori”.

Aceasta ar fi fost amenințată fizic de american, iar totul s-a întâmplat în apartamentul lui Dylan din Hotelul Chelsea din New York. Purtătorul de cuvânt al lui Dylan a transmis că „această acuză de 56 de ani este pur și simplu neadevărată și va fi vehement contestată în instanță”.

Acuzatoarea are 68 de ani și trăiește în Statele Unite

Cântărețul care a câștigat Premiul Nobel are acum 80 de ani și este acuzat de lovire, bătaie, sechestrare nejustificată și provocarea de daune morale. Acuzatoarea are 68 de ani și trăiește în Connecticut, Statele Unite, fiind identificată doar după inițialele J.C. Aceasta presupune că Dylan i-a adus „daune psihologice severe și traume emoționale”, cerând despăgubiri în instanță. Procesul a fost intentat vineri la Curtea Supremă din New York.

Bob Dylan a avut o carieră lungă și plină de reușite

Dylan se numește de fapt Robert Allen Zimmerman și a vândut peste 125 de milioane de albume în întreaga lume în timpul carierei care se întinde pe șase decenii. Cele mai celebre șlagăre ale sale sunt „Blowin’ In The Wind” și „The Times They Are a-Changin’”.

În 2016, câștigătorul de premii Grammy și Oscar a primit și Premiul Nobel pentru Literatură, devenind primul scriitor de melodii care a primit această distincție. În 2012, președintele american de la acea vreme, Barack Obama, i-a acordat Medalia Prezidențială a Libertății.

O chitară a sa s-a vândut cu jumătate de milion de dolari

Chitara s-a vândut în 2018 cu 495.000 de dolari la o licitaţie dedicată „legendelor muzicii”, organizată la New York. Chitara, un Fender Telecaster din 1965 care a aparţinut lui Robbie Robertson, chitarist al lui Bob Dylan, a fost folosită atât de Dylan cât şi de Eric Clapton şi George Harrison, potrivit casei de licitaţii Julien's Auctions care a organizat vânzarea. Valoarea ei fusese estimată la o sumă cuprinsă între 400.000 şi 600.000 de dolari.

Chitara a marcat trecerea interpretului de la piese folk precum "The Times They Are A-Changin" la perioada electrică şi melodii ca "Like a Rolling Stone".