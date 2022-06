Bianca Andreescu, în lacrimi după finala pierdură la Bad Homburg

"Au fost câteva luni foarte dificile. Nu aș fi fost aici fără voi (n.r. oamenii din staff). Ați fost alături de mine în cele mai dificile momente ale carierei. Nu aș putea să cer mai mult de la voi. Când sunt aici, la Bad Homburg, am un sentiment special. Sper să revin și anul viitor. Vă mulțumesc pentru tot!”, a spus Bianca Andreescu, printre lacrimi, conform GSP.

Simona Halep trebuia să joace contra Biancăi Andreescu în semifinale, dar s-a retras

"Îmi pare rău că a trebuit să mă retrag astăzi din competiție, chiar înainte de meciul din semifinale. Din păcate, m-am trezit dimineață cu gâtul blocat și asta nu-mi permite să joc la nivelul meu maxim.

Am petrecut un timp grozav aici la Bad Homburg. Mi-a făcut plăcere să concurez aici. Vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru acest turneu fantastic, unul dintre cele mai bune la care am fost. M-am simțit ca acasă și am avut toate condițiile pentru a juca la cel mai înalt nivel", a spus Simona Halep.

Simona Halep, acuzată după retragere: Îi era frică de Bianca Andreescu

Simona Halep nu s-a mai prezentat la meciul cu Bianca Andreescu. Sportiva a invocat o accidentare și s-a retras vineri din semifinalele turneului de la Bad Homburg. Mihai Rusu, antrenor în Germania, are o teorie.

Fanii așteptau cu sufletul la gură al doilea meci direct dintre Simona Halep și Bianca Andreescu, dar sportiva din Constanța s-a retras cu câteva ore înaintea partidei.

„Durerile pot fi cauzate de o întindere ușoară ori o contractură. Ea fuge mult, trăiește din picioare, a fugit până acum de i-au sărit capacele! Eu cred că a găsit un motiv bun, probabil că a simțit ceva probleme ușoare și a zis: ‘Nu sunt 100% în plenitudinea forțelor și renunț!’. Pentru că oricum îi era frică de Bianca Andreescu!”, a dezvăluit Mihai Rusu pentru ProSport.

Bianca Andreescu promisese că își va lua revanșa în fața Simonei Halep: „Îmi doresc foarte mult să îmi iau revanșa! Am irosit o minge de meci contra ei la Turneul Campioanelor și câteva luni m-am gândit la asta. De fiecare dată când o văd (n.r. pe Simona Halep), îmi vine în minte acel meci!”

