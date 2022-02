Becali i-a uimit pe jurnaliștii de la New York Times: Am declarat că sunt cel mai bogat din lume / Păi, cum? - Video

'Am dat un interviu la New York Times şi am declarat că sunt cel mai bogat din lume. 'Păi cum?', s-au mirat ei. Păi eu nu mai am nevoie de nimic. Când faci fapta bună, intervine bucuria bucuriilor, fericirea', a declarat Gigi Becali, într-un interviu la Trinitas TV.

Video

În urmă cu câteva săptămâni, Cristi Borcea a spus că averea reală a lui Gigi Becali este aproape de trei ori mai mare decât cea 'oficială'. Fostul acționar de la Dinamo a subliniat că Becali ar avea peste 1 miliard de euro.

'Eu cred că are peste 1 miliard (n.red. de euro), active și bani. Eu nu mă pot compara cu el. Pe el nu-l interesează decât biserica și familia. FCSB este doar o afacere', a declarat omul de afaceri, potrivit Realitatea Sportivă.

George Becali are o avere estimată între 350 și 400 de milioane de euro și se situează pe locul 12 în topul celor mai bogați oameni din România

Conform celui mai recent Top 300 Capital, George Becali are o avere estimată între 350 și 400 de milioane de euro și se situează pe locul 12 în topul celor mai bogați oameni din România și pe locul 3 în topul bogaților din sport. Ion Țiriac este cel mai bogat român din sport, cu o avere de aproximativ 2 miliarde de euro. În topul general, Țiriac este devansat doar de frații Dragoș și Adrian Pavăl, cu o avere de 2,2 miliarde de euro.

Citește și: Gigi Becali, gest exemplar în curtea unei mănăstiri. Și-a dat haina de pe el unui om al străzii cu dizabilități / Video

Gheorghe Becali și-a dat haina de pe el unui om al străzii în timpul unei slujbe oficiate la Mănăstirea Radu Vodă. Finanțatorul FCSB a îngenunchiat în fața unui om cu dizabilități pentru a putea să-l ajute. Totul s-a întâmplat în curtea Mănăstirii Radu Vodă din București, în zi de mare sărbătoare - Sfântul Nectarie Taumaturgul. Vezi video aici!

Citește și Becali uimește din nou! A dat cu mir pe fruntea fotbaliștilor

Citește și Gigi Becali, despre bogații lumii. Cine e, de fapt, cel mai bogat om al planetei: Unde este acum? Îți spun eu, unde sunt plânsul și scrâșnirea dinților

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News