Becali uimește din nou! A dat cu mir pe fruntea fotbaliștilor

'Era tipul de patron care își dorea tot ce era mai bun pentru jucătorii lui, pentru clubul său. Începând de la partea financiară, n-au fost niciodată probleme în perioada aceea. Au fost salarii importante, condiții de antrenament, deplasare, cantonament. Erau la cel mai înalt nivel. Venea în vestiar, glumea. Îmi aduc aminte că la play-off-ul Champions League, cu BATE Borisov, a venit înainte de meci și ne-a dat cu mir pe frunte să avem noroc în timpul meciului...era o relație frumoasă jucător-patron', a povestit Ionuț Rada, pe contul său de TikTok.

Ionuț Rada a jucat cu FCSB în Liga Campionilor împotriva echipelor Arsenal, Sevilla și Slavia Praga.

Citește și: Gigi Becali, gest exemplar în curtea unei mănăstiri. Și-a dat haina de pe el unui om al străzii cu dizabilități / Video

Gheorghe Becali și-a dat haina de pe el unui om al străzii în timpul unei slujbe oficiate la Mănăstirea Radu Vodă. Finanțatorul FCSB a îngenunchiat în fața unui om cu dizabilități pentru a putea să-l ajute. Totul s-a întâmplat în curtea Mănăstirii Radu Vodă din București, în zi de mare sărbătoare - Sfântul Nectarie Taumaturgul. Vezi video aici!

Citește și: Becali, nouă strategie la FCSB. Când vor pleca Octavian Popescu și Ianis Stoica

Gigi Becali pune în aplicare o nouă strategie la FCSB, cu privire la cumpărarea și vânzarea fotbaliștilor.

Finanțatorul FCSB este foarte mulțumit de lotul actual, mai ales de la mijloc în sus, astfel că, în opinia sa, nu are ce fotbalist să mai cumpere.

Când vor pleca de la FCSB Octavian Popescu și Ianis Stoica

George Becali știe momentul în care Octavian Popescu (19 ani) și Ianis Stoica (18 ani) vor fi vânduți pe sume consistente, peste cele pe care au plecat Dennis Man la Parma și Olimpiu Moruțan la Galata.

'Eu am ținut jucătorii, și pe Man și pe Moruțan, am avut încredere mare în ei. Când mi-am dat seama că nu mai cresc, l-am dat cu 11 milioane. Am cerut pe Moruțan 10 milioane, au dat 7 turcii. I-am refuzat.

După ce a mai jucat două meciuri, mi-am dat seama că Moruțan nu mai crește, ăla e plafonul lui. L-am dat cu 3 milioane. Venise și Cordea, care e mai bun ca Moruțan', a spus Becali, la Liga Digisport. Vezi știrea inițială aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News