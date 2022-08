Bărbat accidentat mortal între Buftea și Periș, pe calea ferată. Trenul IR1751 București - Suceava staționează după tragicul eveniment

Trenul IR 1751, care circulă în relaţia Bucureşti Nord - Suceava, staţionează temporar, după ce a surprins şi accidentat mortal o persoană, de sex masculin, între Buftea şi Periş, pe firul 1, la km 18+900, informează luni purtătorul de cuvânt al CFR SA, Oana Brânzan.



"În acest moment se aşteaptă sosirea reprezentanţilor Procuraturii. Celelalte trenuri, care tranzitează zona, nu sunt afectate, ele fiind redirecţionate pe fir 2, Periş - Buftea", precizează sursa citată.



Trenul va fi repus în circulaţie, după finalizarea intervenţiilor desfăşurate la locul accidentului de organele abilitate, inclusiv de IML, scrie Agerpres.

Noi probleme la CFR. „Trenurile foamei” de la Iași la Timișoara rămân și fără vagoanele cușetă. Pasagerii vor coborî din tren, în timp ce o cursă durează peste 18 ore

Trenurile de la Iași la Timișoara rămân și fără vagoane cușetă, după ce anterior numărul curselor directe ale acestora s-a restrâns.

După ce, anul trecut, numărul curselor directe Iaşi-Timişoara s-a restrâns de la trei la două, la sfârşitul acestei veri vor dispărea şi vagoanele de dormit, respectiv cele cuşetă.

Unul dintre trenuri, Interregio 1833, cel care merge pe traseul Cluj-Oradea, va parcurge distanţa de 789 km tot în 16 ore şi 26 de minute ca până acum, dar cel de noapte, IRN 01763, care trece prin Cluj-Deva, mai pierde o oră: 18 ore şi 23 de minute pentru 849 km.

Garniturile, doar cu locuri de clasa a doua (cu rezervare), vor avea o întrerupere pe parcurs. Între staţiile Ilva Mică şi Năsăud, pasagerii vor coborî din vagoane şi vor merge cu autobuzul. Motivul: lucrări la calea ferată care vor începe pe 20 august şi vor dura aproximativ două săptămâni. Segmentul respectiv de cale ferată aparţine Regionalei CF Cluj.

De menţionat că, la începutul anului, CFR a semnat trei contracte pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic necesar modernizării traseului feroviar dintre Cluj-Napoca şi Suceava (310 km). Durata contractelor este de doi ani, iar reabilitarea liniei este menită să crească viteza trenurilor de călători la 160 km/h şi a celor de marfă la 120 km/h, scrie ziaruldeiași.

Primul tren pe ruta China – România a plecat din Wuhan. Ce conțin cele 50 de vagoane

Primul tren pe ruta China-România a plecat de la Gara Wujiashan, Wuhan a Companiei Căii Ferate a Chinei.

Trenul va trece granița prin orașul Qorğas Qalası, străbătând Kazahstan, Georgia și traversând Marea Caspică și Marea Neagră spre destinația finală Constanța, România, prin transport combinat feroviar-mare, scrie clubferoviar.ro, citat de BizBrașov.

Trenul este compus din 50 de vagoane încărcate cu echipamente de fabricare și prelucrare a sticlei, țesături, echipamente mecanice și produse de uz zilnic, potrivit unei postări a Ambasadei Chinei în România.

Adda, dezamăgită de mersul cu trenul în România: Am luat "belet" la clasa I. Mă simt ca în Asia Express, varianta românească

Cântăreaţa Adda s-a declarat dezamăgită de mersul cu trenul în România.

"Hai să vă zic un banc. Ieri am plecat la 6 dimineață. Eu la Jimbolia și Cătă la Constanța. Eu am avut concert și el a avut eveniment. A făcut vreo 200 de burgeri pe plajă. Well, după concert eu am fugit la Timișoara la aeroport să mă întorc în București la o nuntă. Cătă a venit după evenimentul lui, în București să mă ia de la aeroport și să mă ducă la nuntă unde am stat până la 4 dimineața.

Băieții au rămas în Jimbolia să doarmă. dar și ei sunt acum în drum spre Roman, unde tre să ajungem și noi (sper că nu peste vreo 2 săptămâni având în vedere că suntem cu trenul). Ca să ne ia și să ne ducă în Războieni, Neamț, unde cântăm diseară.

Nici eu, nici Cătă nu suntem în stare să conducem, pentru că sincer suntem efectiv rupți de oboseală, iar porumbelul voiajor nu era disponibil. Așa că ne-am luat “belet” la clasa 1 cică. E ceva rău. Mie îmi vine să sar din tren. Mă simt ca în Asia Express varianta românească (...)", a scris Adda pe Facebook

