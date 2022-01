"Aussie Simo", porecla Simonei Halep după meciul cu Haddad Maia de la Australian Open

”Simona, ai multe conexiuni cu Australia. Finală aici, în 2018, Darren Cahill a fost alături de tine, ai jucat dublu (n.r. alături de Charlotte Kempenaers-Pocz, 16 ani, anul trecut la AO), te simți jumătate australiancă?”, a fost întrebată Halep.

Campioana noastră, pe fază, a dat răspunsul pe loc. ”Dacă sunteţi gata să mă primiţi...”. Jurnalista a insistat pe subiect: ”Chiar ai primit și o poreclă, Aussie Simona”.

”Aussie Simona, da, este în regulă, puteţi să îmi spuneţi şi aşa. Vă mulţumesc că m-aţi susţinut tot timpul”, a încheiat Simona Halep un dialog care a făcut deliciul asistenței, scrie Digisport.ro.

Meciul Kyrgios - Medvedev, motivaţie pentru Simona

"Să aştepţi e destul de dificil, a fost un meci superb înaintea mea (n.r.: meciul Kyrgios - Medvedev), mi-a plăcut, m-a motivat să mă concentrez, să joc bine.

Ea nu a jucat rău, dar eu am fost foarte agresivă şi am câştigat. Cu siguranță, îmi place mai mult tenisul, am 30 de ani, am început să joc mai relaxată acum.

Anul trecut nu a fost uşor pentru mine, nu am jucat 3-4 luni, am suferit, dar am revenit mai puternică şi sunt gata să muncesc mai mult şi să fac meciuri bune în continuare aici", a spus Simona Halep, conform sursei citate.

Emma Răducanu, OUT de la Australian Open

Britanica a pierdut în faţa Dankăi Kovinic, din Muntenegru, scor 6-4, 4-6, 6-3. În primul tur, Emma Răducanu o învinsese pe Sloane Stephens.

Dacă ar fi treecut de Kovinic, pentru Emma Răducanu ar fi urmat un duel cu Simona Halep în turul III.

Cea mai importantă performanţă a Emmei Răducanu rămâne trofeul US Open 2020. La Australian Open, aceasta a fost pentru prima dată pe tabloul principal.

”Toată lumea a văzut că după primul punct a scos un strigăt uriaș. S-a jucat cu mine, o jucătoare pe care, privind clasamentul, era normal să o învingă. Și da, a câștigat. Este foarte tânără și are un drum lung în față, așa că va avea parte de multe suișuri și coborâșuri. Cred că are multe de învățat. Vorbeam cu cineva în vestiar și i-am spus că vom fi aici când va cădea.

Nu doar Emma, în general. Este un ciclu și cred că să înveți devreme să te descurci cu aceste suișuri și coborâșuri este cea mai bună modalitate să faci față”, a declarat Sloane Stephens, potrivit Daily Mail.

