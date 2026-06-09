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DCNews Politica Au propus partidele nume de miniștri? Eugen Tomac: Am informat conducerile partidelor

Au propus partidele nume de miniștri? Eugen Tomac: Am informat conducerile partidelor

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 09 Iun 2026
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Inquam Photos/Octav Ganea

Eugen Tomac, premierul desemnat, a făcut noi declarații, în această seară, după o nouă rundă de negocieri, cu grupul ”Uniți pentru România”.

Eugen Tomac, premierul desemnat, a declarat, marți seară, că ”înțeleg foarte bine îngrijorările românilor cu privire la economie și-i asigur că programul de guvernare are măsuri îndrăznețe în ceea ce privește relansarea economică, dar, pentru acest lucru, avem nevoie de un Guvern. Voi continua seria de întâlniri și cu alte grupuri parlamentare”. 

Propunere pe masa lui Tomac: Un nou minister

În  continuarea declarațiilor, premierul desemnat a declarat că i s-a părut ”interesantă propunerea de a acorda mai multă atenție sportului, ideea de a înființa un minister al Sportului, eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români, nu voi înființa ministerul, nu vreau să creez mai multe structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenție Agenției Naționale pentru Sport și, evident, mai multe resurse pentru sportivii români”. 

Au propus partidele nume de miniștri? 

Întrebat dacă i s-au făcut propuneri de miniștri, a evitat un răspuns direct: ”Pentru a fi cât mai eficienți și pentru a încerca să răspundem cererilor făcute de partidele politice parlamentare, Guvernul pe care-l propun este format din profesioniști și-și dorește să fie tehnic. Prin urmare, este potrivit să reducem numărul secretarilor de stat. Angajamentul nostru este de a numi inclusiv pentru pozițiile de secretar de stat profesioniști care, pentru o perioadă de timp, probabil limitată, să-și desfășoare activitatea în cadrul Guvernului României. Am informat inclusiv conducerile PSD, PNL, USR despre această opțiune”. 

Eugen Tomac a mai precizat că mai are discuții și astăzi și mâine în ceea ce privește componența Guvernului. Ulterior, va purta discuții cu președintele Nicușor Dan pentru a-l informa care este situația susținerii parlamentare. 

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