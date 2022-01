Aproape 1,3 milioane de vizualizări pentru clipul Zdob și Zdub, dar tot Oana Radu rupe topurile / video

Piesă a fost lansată în contextul reluării circulaţia trenurilor între Chişinău şi Bucureşti, artiștii îndeamnându-i pe oameni să călătorească cu trenul la București. Videoclipul prezintă personaje haioase, care pornesc o petrecere în vagonul trenului care circulă pe ruta menționtă.

Melodia plină de haz, dar și cu un mesaj despre relația Republica Moldva - România, a fost inspirată din zecile de turnee, din perioada 1990 – 2000, în care artiștii au mers cu trenul între cele două destinații.

'Merge trenul, parcă zboară dintr-o ţară-n altă ţară. / Merge, nu poate pricepe: Care ţară? Unde-ncepe? / Ţară veche, ţară nouă, parcă-i una, parcă-s două. / Ba aparte, ba-mpreună, parcă-s două, parcă-i una', spun o parte din versurile piesei 'Trenuleţul', cântată de trupa Zdob şi Zdub şi Fraţii Advahov.

VIDEO

"O valenţă economică indiscutabilă. În al doilea rând, o valenţă turistică, pentru că putem să călătorim mai uşor pentru a vizita Bucureştiul, Chişinăul, România, Republica Moldova şi, în al treilea rând, cred că are o valenţă extrem de importantă sub aspect simbolic. Această relansare a cursei Chişinău-Bucureşti are loc după doi ani de întrerupere, într-un an în care au fost reluate pe deplin şi revigorate relaţiile bilaterale dintre România şi Republica Moldova", a declarat ambasadorul Daniel Ioniţă, citat de TVR Moldova.

Cum circulă trenul Chişinău-Bucureşti

Trenul Chişinău-Bucureşti a circulat, până pe 31 decembrie, de două ori pe săptămână, cu plecare din Chişinău în zilele de joi şi duminică, la ora 17:20, iar din Bucureşti în zilele de luni şi vineri, la ora 19:20. Din data de 2 ianuarie, trenul circulă de trei ori pe săptămână. De la Chişinău: marţi, joi şi duminică, iar din Bucureşti: luni, miercuri şi vineri.

Cu un mesaj a venit şi secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioşteanu. "În timpul vizitei oficiale la Chişinău, pe care am efectuat-o la invitaţia viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spînu, am convenit ca termenul pentru relansarea cursei de tren Chişinău-Bucureşti să fie 12 decembrie 2021. Astăzi ne respectăm angajamentul. Se reia circulaţia trenurilor pe această rută, cu plecare de la Chişinău, la ora 17:20. Profit de ocazie să salut iniţiativa artiştilor basarabeni Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov şi să le mulţumesc pentru trăirea lor profund românească", a scris Scrioşteanu pe Facebook.



"Asistăm astăzi la un eveniment special şi aşteptat de foarte mulţi cetăţeni de pe ambele maluri ale Prutului. După aproape 2 ani de pauză, trenul care unea inima Republicii Moldova cu cea a României îşi reia activitatea. (...) Relansarea cursei Chişinău-Bucureşti pe 12 decembrie nu este întâmplătoare. Ne aflăm în preajma celor mai frumoase sărbători de iarnă. Or, pentru fiecare dintre noi, Crăciunul şi Revelionul se asociază cu revederea rudelor, prietenilor şi oamenilor dragi. Altfel spus, sărbătorile înseamnă: unire, fericire şi speranţă", a declarat Cozonac, apreciind că mulţi oameni obişnuiau să parcurgă cu trenul cei 358 de km care despart capitala Republicii Moldova de cea a României.

VEZI ȘI ALȚI CÂNTĂREȚI CARE FAC MILIOANE DE VIZUALIZĂRI ASTĂZI PE YOUTUBE:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News