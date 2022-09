Anunț despre pensii. Ciolacu și Ciucă, precizări / video

„Există o punere în aplicare a unui sistem gradual de măsuri. Ca prim obiectiv e aprovizionarea cu energie electrică a cetățenilor”, a spus, joi, premierul Nicolae Ciucă.

Premierul a fost întrebat, ulterior, dacă majorarea pensiilor cu 16 la sută este o variantă cu care se va merge în ședința coaliției. Marcel Ciolacu a intervenit: „Important este că atât eu, cât și domnul premier vedem această necesitate: de a fi pensiile majorate.”

„Mai mult, cred că ar trebui, domnule prim-ministru, să începem discuția și să intrăm cu Legea bugetului în Parlamentul României din luna noiembrie, odată cu a doua rectificare, astfel încât să fie un semnal clar de stabilitate și predictibilitate. Atunci, sunt ferm convins că vom veni cu toate aceste lucruri”, a zis președintele PSD.

Ulterior, Nicolae Ciucă a făcut următoarele precizări: „Am discutat acest subiect împreună cu domnul președinte Ciolacu. Am discutat în Guvern posibilitatea să avem date concrete despre proiecția bugetului pentru anul 2023. Am discutat cu ministrul de Finanțe și în luna octombrie vom avea în primă analiză proiectul de buget pentru anul 2023, urmând ca, în luna noiembrie, el să fie înaintat Parlamentului! Dacă anul trecut am aprobat bugetul în decembrie, ne dorim să ne asumăm angajamentul ca în noiembrie să avem proiectul ajustat.”

Ciolacu: Curtea de Conturi, exemplu de bună practică

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat joi că este nevoie de întărirea colaborării dintre Parlament şi Curtea de Conturi, adăugând că sunt multe exemple pozitive privind activitatea Curţii, precum raportul din pandemie prin care „toţi românii au putut să vadă pe ce s-au cheltuit zeci de milioane de euro în timp ce ei erau ţinuţi închişi în casă”.

„Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a celebra 30 de ani de la reînfiinţarea uneia dintre cele mai importante instituţii democratice - Curtea de Conturi a României. Sunt trei decenii în care democraţia românească a evoluat odată cu arhitectura sa instituţională şi cred că nu greşesc cu nimic când spun că putem vorbi despre Curtea de Conturi ca despre un exemplu de bună practică pentru tot ceea ce înseamnă sistemul instituţional din România', a afirmat Ciolacu, la Conferinţa internaţională 'Curtea de Conturi a României - Digitalizare în audit', eveniment aniversar organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la adoptarea legii de reînfiinţare a instituţiei. El a transmis felicitări conducerii Curţii de Conturi pentru eforturile depuse pentru continuarea procesului de modernizare a acestei instituţii.

„Ştiu că nu este uşor, ştiu că vă confruntaţi cu multe provocări, dar sunt convins că prin dialog şi prin deschiderea pe care aţi dat dovadă în această perioadă veţi reuşi să vă duceţi la îndeplinire toate obiectivele”, a adăugat Ciolacu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că este nevoie de întărirea colaborării dintre Parlament şi Curtea de Conturi. „Din punctul meu de vedere, cred că este timpul să trecem la nivelul următor, este nevoie de întărirea colaborării dintre Parlament şi Curtea de Conturi, mai ales prin constituirea la nivel parlamentar a unor comisii care să analizeze rapoartele de audit şi să determine principalele instituţii implicate să pună în aplicare recomandările Curţi. De asemenea, feedback-ul în urma rapoartelor Curţii de Conturi poate constitui o bază solidă de plecare pentru activitatea parlamentară în ceea ce priveşte modificarea cadrului legislativ în care instituţiile îşi desfăşoară activitatea', a mai spus liderul PSD.

