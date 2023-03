Grindeanu, sub presiune. Al doilea accident feroviar în două săptămâni. Un personal a fost lovit de locomotivă în Gara Galaţi - 4 victime

Update: "Cele 4 persoane rănite au fost transportate la UPU Galați. Persoana aflata in stop cardio respirator a fost resuscitată iar în acest moment se afla la terapie intensivă", transmite ISU Galaţi.

- ştirea iniţială -

Un accident feroviar a avut loc, sâmbătă seară, în Gara CFR Galaţi, patru persoane fiind rănite, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi.



Conform sursei citate, o locomotivă care făcea manevre a lovit un vagon de călători care era staţionat în gară, dar în care se aflau călători.



În urma impactului, patru persoane au fost rănite, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator, iar o alta încarcerată, scrie Agerpres.



"La data de 25 martie 2023, în jurul orei 19,19, la Gara CFR Galaţi a avut loc un accident feroviar, după ce la o locomotivă s-ar fi defectat sistemul de frânare şi a lovit un vagon de călători, la trenul care se forma cu destinaţia Galaţi - Buzău. Sunt 4 persoane rănite, dintre acestea doi călători, o femeie care a intrat în stop cardio-respirator şi un bărbat care a rămas încarcerat, precum şi şeful de tren şi mecanicul locomotivei. Intervin cei de la ISU Galaţi şi poliţiştii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi", transmise Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

Ministrul Grindeanu... cere companiei să comunice informaţiile

Ministrul Sorin Grindeanu a transmis... un comunicat de presă. În acesta, cere companiei să comunice informaţiile şi anunţă o anchetă. Dar nu e primul accident feroviar.

"Am cerut celor de la CFR Călători să acorde sprijin echipajelor ISU care intervin şi acordă celor răniţi. În plus, am solicitat companiei să comunice rapid informaţiile relevante opiniei publice. Urmează o anchetă privind acest accident feroviar. I-am cerut directorului general al CFR Călători să prezinte urgent explicaţii şi să vină cu soluţii pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete", a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, potrivit unui comunicat al ministerului transmis sâmbătă seara.

Se ridică, astfel, o întrebare. Ce se întâmplă cu pasagerii răniţi în astfel de incidente pe calea ferată în România? Primesc ei vreo despăgubire din partea CFR Călători sau a ministerului Transporturilor?

O altă întrebare este privitoare la trenuri şi dacă acestea sunt sau nu asigurate pentru eventualitatea unor astfel de incidente. Am trimis aceste întrebări Ministerului Transporturilor, dar şi celor de la CFR Călători, şi vom reveni cu răspunsul când ne va fi pus la dispoziţie.

CFR Călători... cere scuze călătorilor

"CFR Călători informează că în această seară, 25 martie 2023, în stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitură pentru formarea trenului Regio 7576 în relația Galați – Mărășești a fost tamponat primul vagon.

Din primele informații, în urma impactului, au fost rănite patru persoane: mecanicul, conductorul, șeful de tren și un călător. Au fost solicitate serviciul de Ambulanță, răniții fiind preluați de echipajele medicale pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Totodată au fost avariate locomotiva și vagonul.

Cauzele care au generat acest accident vor fi stabilite de echipa de cercetare aflată la fața locului.

CFR Călători cere scuze pasagerilor pentru neplăcerile create de acest incident", se arată într-un comunicat de presă.

