Zi decisivă pentru alegerea şefului AEP. Şedinţă comună la Parlament

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc, marţi, în şedinţă comună pentru numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente (AEP).



Şedinţa este programată să înceapă la ora 13,00.



În 11 ianuarie 2023, Constantin-Florin Mituleţu-Buică a înaintat celor două Camere ale Parlamentului demisia sa din funcţia de preşedinte al AEP.



Comisiile parlamentare juridice i-au avizat favorabil, în 20 februarie şi 21 martie, pentru această funcţie pe Iulia Andreea Băbeanu, propusă de AUR, pe Toni Greblă, propus de PSD şi pe Cristian Preda, propus de USR, pe motiv că toţi trei candidaţi întrunesc condiţiile prevăzute de lege necesare numirii ca preşedinte al AEP.



Plenul Parlamentului urmează să decidă, prin vot secret cu buletine, care dintre cei trei candidaţi va ocupa această funcţie.



Un alt punct pe ordinea de zi a plenului reunit este constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).



De asemenea, parlamentarii vor modifica componenţa grupului parlamentar de prietenie România-Republica Azerbaidjan, scrie Agerpres.

Cristian Preda spune că 2024 va fi cel mai complex an electoral al României

Cristian Preda, candidatul USR pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, a declarat miercuri că 2024 este "cel mai complex an electoral" pe care l-a cunoscut România de la 1831 până astăzi, pentru că vor avea loc patru runde de alegeri.



"Am propus în scrisoarea de intenţie pe care am depus-o 16 măsuri care trebuie luate la nivelul Autorităţii Electorale Permanente. Cred că este urgentă o amenajare clară, previzibilă, cu mult timp înainte, a anului electoral 2024, pentru că este cel mai complex an electoral pe care l-a cunoscut România de la 1831 până astăzi. Nu am avut niciodată patru alegeri în acelaşi an. E de aceea nevoie să ştim din vreme ce şi cum se va face pentru a organiza în excelente condiţii această provocare pentru întreaga societate românească", a spus Preda la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că monitorizarea finanţării activităţii partidelor politice este o responsabilitate foarte mare încredinţată AEP.



"Am spus în scrisoarea a de intenţie că nu voi ezita, dacă voi fi susţinut pentru această poziţie, să suspend, în condiţii legale, finanţarea pentru partide care încalcă dreptul la informare al cetăţenilor, referitor la felul în care este cheltuit banul public", a menţionat Preda.



Acesta a mai spus că un alt obiectiv al său va fi "ameliorarea Registrului Electoral".



"Am văzut şi datele recente ale recensământului. Dacă le comparăm cu felul în care arată Registrul Electoral în ultimii 15 ani, vedem cât de stranie este situaţia în care ne găsim. Riscăm să avem pe listele electorale mai mulţi alegători decât cetăţeni înregistraţi la recensământ. De aceea, cred că ameliorarea Registrului Electoral este o urgenţă. Închei prin a solicita votul deputaţilor şi senatorilor din toate partidele parlamentare. Cei care îşi doresc o instituţie condusă în mod competent şi responsabil, care să gestioneze cel mai complex an electoral pe care l-a cunoscut România, se pot baza pe mine", a conchis Cristian Preda.



USR l-a propus, miercuri, pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente pe Cristian Preda.

