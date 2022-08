Vă așteptăm la trei noi concerte pe Radio DC News. Continuă seria ”Midnight Live Concerts”

Radio DC News vă aduce, în următoarele zile, trei formații care au făcut istorie în muzică.

Seria ”Midnight Live Concerts” se reia vineri, 12 August 2022, Ora 23.59.00, cu reprezentațiile live ale celor de la Guns n' Roses - "Live Era '87-'93".

Programul din week-end va fi următorul:

Sâmbătă 13 August 2022, Ora 23.59.00 - Aerosmith - "A Little South Of Sanity 1998",

Duminică 14 August 2022, Ora 23.59.00 - Pearl Jam - Let's Play Two Live (OMS) 2017.

Vă așteptăm pe Radio DC News!

Guns n' Roses

Trupă americană de hard rock din Los Angeles , California, formată în 1985, Guns n' Roses era compusă din vocalistul Axl Rose , chitaristul Slash , chitaristul ritmic Izzy Stradlin , basistul Duff . McKagan și bateristul Steven Adler.

Formația actuală este formată din: Axl Rose, Slash, McKagan, chitaristul Richard Fortus, bateristul Frank Ferrer, iar la clape sunt Dizzy Reed și Melissa Reese .

Au cunoscut succesul încă de la primul album, Appetite for Destruction (1987), a ajuns pe primul loc în Billboard 200 la un an de la lansare, pe baza celor mai bune 10 single-uri „ Welcome to the Jungle ”, „ Paradise City ” și „ Sweet Child o' Mine ", singurul single al trupei care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100.

Albumele Use Your Illusion I și Use Your Illusion II , înregistrate simultan și lansate în 1991, au debutat pe locul doi și, respectiv, pe locul unu în Billboard 200 și s-au vândut în total 35 de milioane de exemplare în întreaga lume (inclusiv 14 milioane de unități în SUA).

Cele două albume au fost promovate de Use Your Illusion Tour, un turneu mondial care a durat din 1991 până în 1993. Turneul este cel care dă o bună parte dintre piesele ce se vor regăsi vineri seara, pe selecția ”Live Era '87-'93".

Aerosmith

Aerosmith este o trupă rock americană formată în Boston în 1970. Grupul este format din Steven Tyler (voce principal), Joe Perry (chitară), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (tobe) și Brad Whitford (chitară). Stilul lor, care este înrădăcinat în hard rock bazat pe blues, a încorporat și elemente de pop rock, heavy metal, [glam metal ,și rhythm and blues, și a inspirat mulți artiști rock ulterior.

Ei sunt uneori denumiți ca „băieții răi din Boston” și „cea mai mare trupă de rock and roll din America”.

Pearl Jam

Pearl Jam este o trupă americană de rock formată în Seattle , Washington, în 1990. Formația formației este formată din membrii fondatori Jeff Ament (chitară bas), Stone Gossard (chitară ritmică), Mike McCready (chitară principală) și Eddie Vedder (voce principală , chitară), precum și Matt Cameron (tobe), care s-a alăturat în 1998.

Boom Gaspar este, de asemenea, membru al trupei din 2002. Toboșarii Jack Irons , Dave Krusen , Matt Chamberlain și Dave Abbruzzese sunt foști membri ai trupei.

Pearl Jam i-a depășit pe mulți dintre contemporanii lor de la începutul anilor 1990 și este considerată una dintre cele mai influente trupe ale deceniului, fiind supranumită „cea mai populară trupă rock & roll americană a anilor ’90”.

