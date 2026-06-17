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DCNews Politica Partide politice USR a luat decizia finală. Partidul nu susţine Guvernul Veştea. Dominic Fritz, mandatat să reia discuţii cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan şi UDMR

USR a luat decizia finală. Partidul nu susţine Guvernul Veştea. Dominic Fritz, mandatat să reia discuţii cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan şi UDMR

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 17 Iun 2026
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USR. FOTO: Agerpres

USR nu va vota Guvernul Veştea, conform deciziei Comitetului Politic.

Mai mult decât atât, Dominic Fritz, preşedintele partidului, a primit mandat să reia discuţiile cu Ilie Bolojan, Kelemen Hunor şi Nicuşor Dan, pentru a găsi soluţia ieşirii din criză. 

"Comitetul Politic al USR a decis astăzi prin vot, în unanimitate, că partidul nu va susţine în Parlament investirea Guvernului Veştea!", a anunţat USR pe Facebook. 

Dominic Fritz, mandat să reia discuţiile cu Ilie Bolojan, Kelemen Hunor şi Nicuşor Dan 

"Guvernul Veștea nu are susținerea cetățenilor și nu o va avea nici pe a noastră. USR nu va vota Guvernul Veștea. Comitetul Politic al USR îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu președintele PNL și cu președintele UDMR, în dialog și cu președintele României, Nicușor Dan, pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză. 

USR consideră că această formulă guvernamentală este greșită pentru România, este profund antireformistă și ar genera costuri suplimentare pentru bugetul public și nu are capacitatea de a livra reformele și măsurile de care țara are nevoie. Un astfel de guvern ar însemna blocaj, risipă și lipsă de direcție într-un moment în care România are nevoie de responsabilitate și eficiență", a mai transmis USR.

Următorul premier, de la USR?  

"Dacă Guvernul Veștea nu va obține votul Parlamentului, USR va veni cu propuneri concrete pentru asigurarea unei guvernări stabile și coerente. Miniștrii USR au continuat, în ultimele luni, să livreze reforme importante pentru cetățeni și acest parcurs trebuie continuat.

Traseiștii pot muta putere de vot, dar nu și sprijinul legitim al cetățenilor. România nu are nevoie de o majoritate bazată pe traseiști, ci de una bazată pe încredere", a transmis USR.

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Comentarii (2)

Gigi   •   17 Iunie 2026   •   21:18

Te îngrozește tupeul usr-ului!
Acum vor și prim-ministru și guvernul lor și tot așa!!!
Trăim vremuri de cumpănă dar nația română doarme somn lung, lung de tot...

Ion   •   17 Iunie 2026   •   20:38

Fritz mai ai doua zile și scăpa Romania de tine alogenule onutil

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