În iunie 2022, executivul a stabilit un prag cantitativ de 10.000 de țigări netimbrate sau o valoare a mărfii de contrabandă de 20.000 de lei sub care deținerea, transportul sau vânzarea nu mai sunt considerate infracțiuni de contrabandă asimilată. Guvernul a reglementat acest prag, la cererea CCR.

Așadar, în urma acestei modificări, persoanele aflate sub anchetă, judecate sau chiar condamnate pentru contrabandă sub 10.000 de țigări sau sub o valoare netă de 20.000 de lei, au scăpat de dosare sau chiar de pedeapsă.

Aceste considerente de ordin legislativ au fost aduse în discuție, în conferința ”Noi responsabilități după intrarea în Schengen. România, prima linie de apărare împotriva contrabandei cu tutun”, de către deputatul PSD, Oana Florea:

”Aceeași activitate poate să fie incriminată în mod diferit de țări. În acest an, avem o decizie a Curții Constituționale care dezincriminează transportul și vânzarea produselor de tutun sau a unei cantități de 10.000 de țigarete - ce este sub 10 000 se dezincriminează- sau a unei valori de 20.000 de lei. În momentul acesta, judecătorii care aveau pe rol astfel de dosare vor trebui să le claseze. Pe de o parte, este bine, pentru că înțeleg că, din practică, oricum procurorii nu dădeau curs acestor dosare pentru că se cheltuiau foarte mulți bani de la bugetul de stat cu ancheta penală, cu judecata, șamd... pentru niște mici găinării, 2-3 cartușe de țigarete. Se urmărea mafia mare, traficul important... acolo unde ar trebui să se canalizeze banii. Deci pe de-o parte, eu zic că este bine. Pe de altă parte, eu zic că totuși se încurajează micile găinării și persoanele care fac la colțul străzii astfel de acțiuni. Înțeleg că în momentul acesta doar se confiscă marfa, se dă o amendă și cam asta este”, a fost de părere Oana Florea.

Ce este de făcut în continuare?

”E clar că trebuie să rămânem vigilenți, e clar că acest război se va încheia la un moment dat și atunci trebuie să fim atenți să nu se reia fluxul de contrabandă pe partea cu Ucraina. Înțeleg că de la 1 ianuarie 2023 vom avea un program de monitorizare al transporturilor nu numai al produselor de tutun, ci și al produselor cu risc fiscal, respectiv vor fi obligați să spună cine este destinatarul, cine este expeditorul, în ce constă marfa, unde este încărcată, unde va fi descărcată... se va da și un cod. Cred că o să fie la fel cu Radarul Pădurilor. Tot așa vor fi supravegheate transporturile. Eu cred că acest fenomen trebuie monitorizat dar nu cred că vom reuși să îl eradicăm pentru că din punct de vedere geografic și geopolitic suntem unde suntem și atunci pentru noi este și va rămâne o provocare acest fenomen”, a declarat Oana Florea, în cadrul dezbaterii.

