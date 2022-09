TNRS, pregătiri de un turneu în Japonia şi două premiere. Bogdan Sărătean, despre piesa Oleanna: Nu o să vă vină să credeţi că a fost scrisă acum 30 de ani

"Ieşim la public vineri şi sâmbătă cu Oleanna. Este un text deja clasic. Nu o să vă vină să credeţi că a fost scris acum 30 de ani, pe când acest fenomen al corectitudinii politice nu avea nici pe departe această amploare, nici măcar în SUA, pentru că vorbim despre un dramaturg american, David Nemet. Într-adevăr, de multe ori la repetiţii am găsit similitudini cu Eugen Ionescu, dar în afară de asta, mi se pare tragic ce se întâmplă acolo, pentru că e o inabilitate absolută de a comunica. Şi ăsta e un handicap major al contemporaneităţii.

Ambele părţi de acolo, atât studenta cât şi profesorul, au dreptate. Asta am încercat noi să facem prin spectacolul ăsta, să intrăm în psihologia fiecărui personaj, şi să nu fim părtinitori, pentru că trăim vremuri foarte teziste. Şi cred că am reuşit să facem lucrul acesta. Sunt momente în care sper ca publicul să empatizeze cu ambele personaje. Echilibrul ăsta fragil am încercat să îl găsim. În afară de asta am lucrat cât m-am priceput de bine cu cei doi actori. E un text perfect, cât timp perfecţiunea există din punct de vedere dramaturgic, şi nu te lasă să intervii cu idei extraordinare regizorale. Dacă încerci să faci asta, te tai în el, ca într-un diamant", a declarat Bogdan Sărătean, regizorul piesei, la conferința de presă organizată astăzi la sediul TNRS și dedicată turneului pe care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu îl va desfășura, în luna octombrie, în Japonia, la Tokyo Metropolitan Theatre, cu spectacolul „Povestea prințesei deocheate”, în regia lui Silviu Purcărete, și celor două noi premiere pe care TNRS le va prezenta în perioada imediat următoare.

Avanpremiera pe 30 septembrie, premiera pe 1 octombrie

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu invită publicul la cea de-a patra premieră pe care o prezintă în luna septembrie 2022 – „Oleanna”, de David Mamet, regia Bogdan Sărătean.

Avanpremiera spectacolului va avea loc în 30 septembrie, iar premiera în 1 octombrie, ambele reprezentații fiind programate la ora 19:00, la Sala Studio din str. Emil Cioran, nr. 1A.



În distribuție sunt actorii Veronica Arizancu și Ciprian Scurtea, iar scenografia este semnată de Alexandra Budianu.

Spectacolul este o poveste despre putere și fragilitatea ei, despre măști și umbre, a cărei actualitate frapantă ne pune în fața propriilor temeri și speranțe.

Programul lunii octombrie la TNRS

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a pus în vânzare biletele pentru spectacolele pe care le va prezenta în luna octombrie 2022. Două premiere – „Oleanna”, de David Mamet, în regia Bogdan Sărătean, și „Cameristele”, de Jean Genet, regia Hunor Horvath – alături de reprezentații ale spectacolului „Faust”, regia Silviu Purcărete, sau „Romeo și Julieta”, regia Andryi Zholdak, precum și alte producții apreciate ale Naționalului sibian vor putea fi urmărite de public în perioada următoare.

Programul lunii octombrie:

1 octombrie Ora 19:00

PREMIERĂ

Oleanna

Regia: Bogdan Sărătean

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A



2 octombrie Ora 17:00

DAMEN VALS

Regia : Ioana Blaga-Frunzescu

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

8 octombrie Ora 19:00

AVANPREMIERĂ

„Cameristele”

Regia: Hunor Horvath

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

9 octombrie Ora 17:00

PREMIERA

„Cameristele”

Regia: Hunor Horvath

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

12 octombrie Ora 19:00

Operele lui William Shakespeare (pe scurt)

Regia: Daniel Plier

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A



14 octombrie Ora 19:00

20 NOIEMBRIE

Regia : Eugen Jebeleanu

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A



15 octombrie Ora 19:00

Săftița

Marius Mihalache & Band

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

16 octombrie Ora 17:00

Bărbate, treci la fapte!

Regia: Șerban Puiu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

20 octombrie Ora 19:00

Macbeth

Regia: Botond Nagy

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

21 octombrie Ora 19:00

FAUST

Regia: Silviu Purcărete

Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA UniCredit str. Triajului, nr 1-3

Sala „FAUST”

22 octombrie Ora 19:00

FAUST

Regia: Silviu Purcărete

Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA UniCredit str. Triajului, nr 1-3

Sala „FAUST”

23 octombrie Ora 17:00

Romeo și Julieta

Regia: Andriy Zholdak

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2



26 octombrie Ora 19:00

Mamă

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

26 octombrie Ora 19:00

Sibiu Jazz Festival

Aproape Înger

Regia și adaptarea după textul lui Andrei Slăvuțeanu: Alexandru Pribeagu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

27 octombrie Ora 19:00

domnul iedeman

Regia: Dávid Paška

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

28 octombrie Ora 19:00

FAUST

Regia: Silviu Purcărete

Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA UniCredit str. Triajului, nr 1-3

Sala „FAUST”

29 octombrie Ora 19:00

FAUST

Regia: Silviu Purcărete

Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA UniCredit str. Triajului, nr 1-3

Sala „FAUST”

29 octombrie Ora 19:00

Timp&tempo

Regia: Victor Olăhuț

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

30 octombrie Ora 17:00

Iubire cu năbădăi

Regia: Șerban Puiu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

31 octombrie Ora 19:00

Moroi

Regia: Alexandru Dabija

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2





