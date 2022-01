Tenismenii, pro şi contra lui Djokovic după ce a fost interzis în Australia. "Dacă voia să joace, o făcea fără probleme" / "Australia nu merită un Grand Slam"

Cel mai vehement a fost Rafael Nadal, unul dintre principalii rivali ai lui Novak Djokovic în lupta pentru cele mai importante trofee.

"Lumea a suferit destul. Vaccinați-vă! Dacă și-ar fi dorit, ar fi jucat la Australian Open fără probleme. El își ia propriile decizii. Fiecare este liber să facă asta, dar există niște consecințe, corect? Bineînțeles că nu îmi place acestă situația. Într-un fel, îmi pare rău pentru el. Dar, în același timp, știa condițiile de aici de luni bune, așa că a decis pentru el”, a spus Nadal, într-un interviu promovat de jurnalistul Ben Rothenberg, pe contul său de Twitter.

Şi britanicul Jamie Murray a reacţionat. Acesta a spus că "dacă eram eu cel care nu s-ar fi vaccinat, nu aş fi primit o excepţie".

Pe Twitter sunt şi glume la adresa excepţiei făcute de comisiile medicale pentru Novak Djokovic. Una dintre ele spune că "dacă nu ai certificat de vaccinare, tot ce trebuie să faci este să arăţi racheta de tenis".

If you don’t have a vaccine certificate, just show this. pic.twitter.com/LZqpm8yXGK