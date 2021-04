Tenismena Carla Suarez Navarro a învins cancerul

"Încă un pas înainte. Astăzi am terminat tratamentul împotriva limfonului Hodgkin. Vă mulțumesc pentru toate mesajele călduroase. Fiecare cuvânt de susținere mi-a oferit putere în ultimele luni.

Am toată recunoștința pentru medicii care au avut grijă de mine în fiecare zi. SUNT VINDECATĂ!", a scris Carla Suarez Navarro, pe Twitter.

Another step forward. Today I finished my treatment and overcame Hodgkin lymphoma.



Thanks to all for your warm messages. Every word of support gave me strength during the past few months. ❤️



All my gratitude to healthcare professionals who take care of us every day. I'M CURED! pic.twitter.com/kF3HwHPh0y