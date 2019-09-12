Categorii in Sport


Cele mai importante stiri      Sport      Tenis

Tenis: Dragoş Dima, învins în optimi de juniorul Cezar Creţu, la turneul ITF de la Braşov

Florin Răvdan / 12 sep 2019 / 23:55 Salveaza PDF Comentarii

Consacratul tenisman Dragoş Dima, principalul favorit al turneului ITF de la Braşov, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, a fost învins, joi, în optimile de finală, de juniorul Cezar Creţu (18 ani), cu 7-6 (5), 6-3. 

Alţi cinci români s-au calificat în sferturi, Nicolae Frunză, al doilea favorit, Nicholas David Ionel, Petru-Alexandru Luncanu, Călin Manda şi Dan Alexandru Tomescu. La dublu, dintre cei opt semifinalişti, doar unul nu este român. Rezultate înregistrate joi: simplu, optimi Aziz Kijametovic (Bosnia) - Dragoş Nicolae Mădăraş (Suedia/N.5) 3-1 (abandon Mădăraş) Nicholas David Ionel - Victor Crivoi (retragere Crivoi) Petru-Alexandru Luncanu - Vlad Andrei Dancu (N.7) 6-2, 6-3 Oleksi Krutîh (Ucraina) - Bogdan Ionuţ Apostol (N.6) 3-6, 7-5, 6-3 Călin Manda - Marko Tepavac (Serbia/N.3) 6-3, 7-6 (6) Dan Alexandru Tomescu - Oleg Prihodko (Ucraina/N.8) 6-3, 6-4 Nicolae Frunză (N.2) - Doru Junior Borşan 6-1, 6-1 dublu, sferturi Adrian Barbu/Ştefan Paloşi - Mihail Korovin (Rusia)/Oleg Prihodko (Ucraina/N.1) 6-3, 6-4 Bogdan Ionuţ Apostol/Nicolae Frunză (N.4) - Ioan Dan Abrudan (România)/Dmitri Baskov (R. Moldova) 6-1, 6-2 Cezar Creţu/Dan Alexandru Tomescu - Vlad Andrei Dancu/Nicholas David Ionel 6-3, 5-7, 10-8 Kuzey Cekirge (Turcia)/Vincenţiu Andrei Niculescu - Marko Pavlovic/Marko Tepavac (Serbia) 6-3, 6-4 


STIRE RECOMANDATA

Cancerul a ucis un ”București” întreg în 2018, în Europa. România, arătată cu degetul: Programele de screening salvează vieți doar când există

  12 sep, 23:01

EXCLUSIV

Top 3 astazi

Conflicte pentru o zodie în septembrie. Riscă să se rupă de partener
  11 sep, 08:20
Mircea Badea: Ponta la pușcărie, asta îmi doresc! Mi-a stat ceasul...
  12 sep, 08:53
Maior, dosar Dragnea. Mircea Badea, SURPRINS total de ce a zis...
  11 sep, 11:01

Te-ar putea interesa

Zodia cu bani mulți în buzunare! Succes total și pentru cei care...
  12 sep, 14:52
Băutura miraculoasă care te scapă de kilogramele în plus
  12 sep, 14:38
WOWBiz.ro
Jador, întâlnire secretă cu Andra: „Am trăit momente puternice,...
  12 sep, 22:29
WOWBiz.ro
Carmen de la Sălciua s-a împăcat cu fostul soț Culiță Sterp!...
  12 sep, 12:24
StirileKanalD.ro
A fost găsit spânzurat. Primele informații dramatice
  11 sep, 18:31
StirileKanalD.ro
A MURIT după ce a făcut INFARCT! Anunțul tragic al zilei
  10 sep, 17:31
DCBusiness.ro
Pensia anticipată parțială pentru bărbați. Cum o calculăm
  12 sep, 21:00
DCBusiness.ro
PENSII. Ce avantaj au românii între 35 de ani și 45 de ani
  12 sep, 21:00
DCBusiness.ro
Vechime în muncă. Și aceste perioade sunt luate în calcul
  12 sep, 21:00
Alimente care nu trebuie ţinute în congelator. Greşeala făcută de...
  12 sep, 13:56
DCMedical.ro
Metformina, medicamentul care are un efect doar la femei. De ce...
  12 sep, 22:18
DCMedical.ro
Dr Mihaela Bilic: Ce dăm copiilor de mâncare pentru la școală?...
  12 sep, 22:18
Cancan.ro
Alex Bodi a strâns-o de gât şi a lovit-o pe Bianca Drăguşanu într-o...
  12 sep, 17:30
Cancan.ro
Un cunoscut bărbat din România a murit într-un accident produs în...
  12 sep, 15:49
EVZ.ro
Nucleara în dosarul Caracal. Dincă, nevinovat? Chiar familia...
  13 sep, 00:03
EVZ.ro
CIA vs.GAY. Istorii care nu se mai repetă
  13 sep, 00:03
Capital.ro
Viorica Dăncilă, OUT?! „Avem un singur glonț la...
  13 sep, 00:06
Capital.ro
Se schimbă harta Europei?! Două teritorii ar putea deveni o singură...
  13 sep, 00:06
DefenseRomania.ro
E OFICIAL! Prima țară din fostul bloc socialist care va avea...
  12 sep, 09:37
DefenseRomania.ro
Un nou stat UE s-a alăturat mega-proiectului Tempest, avionul...
  12 sep, 09:37
Cinci lucruri pe care nu ştiai că le poate face cuptorul cu microunde
  12 sep, 11:26
Actrița Andreea Bibiri, despre personajul ei din serialul...
  12 sep, 10:42
Viitorulromaniei.ro
Ileana Hapca, președinta AIESEC: „La finalul zilei, oamenii din...
  20 mai, 14:54
Situații neprevăzute pentru o ZODIE în septembrie. Astrolog: Nu am...
  12 sep, 10:41
Amestecă usturoi cu oţet de mere şi miere de albine. Trucul bunicii
  12 sep, 10:26
The Wall. Mesaj emoţionat pe Marele Zid. Concurenţii, în lacrimi
  12 sep, 09:30
Trei motive pentru care ar trebui să mănânci usturoi zilnic
  12 sep, 08:55






Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2019 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.
Vezi versiune mobil
Vezi versiune tabletă
Vezi versiune desktop


dcn.n-nxt.27