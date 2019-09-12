Tenis: Dragoş Dima, învins în optimi de juniorul Cezar Creţu, la turneul ITF de la Braşov

Alţi cinci români s-au calificat în sferturi, Nicolae Frunză, al doilea favorit, Nicholas David Ionel, Petru-Alexandru Luncanu, Călin Manda şi Dan Alexandru Tomescu. La dublu, dintre cei opt semifinalişti, doar unul nu este român. Rezultate înregistrate joi: simplu, optimi Aziz Kijametovic (Bosnia) - Dragoş Nicolae Mădăraş (Suedia/N.5) 3-1 (abandon Mădăraş) Nicholas David Ionel - Victor Crivoi (retragere Crivoi) Petru-Alexandru Luncanu - Vlad Andrei Dancu (N.7) 6-2, 6-3 Oleksi Krutîh (Ucraina) - Bogdan Ionuţ Apostol (N.6) 3-6, 7-5, 6-3 Călin Manda - Marko Tepavac (Serbia/N.3) 6-3, 7-6 (6) Dan Alexandru Tomescu - Oleg Prihodko (Ucraina/N.8) 6-3, 6-4 Nicolae Frunză (N.2) - Doru Junior Borşan 6-1, 6-1 dublu, sferturi Adrian Barbu/Ştefan Paloşi - Mihail Korovin (Rusia)/Oleg Prihodko (Ucraina/N.1) 6-3, 6-4 Bogdan Ionuţ Apostol/Nicolae Frunză (N.4) - Ioan Dan Abrudan (România)/Dmitri Baskov (R. Moldova) 6-1, 6-2 Cezar Creţu/Dan Alexandru Tomescu - Vlad Andrei Dancu/Nicholas David Ionel 6-3, 5-7, 10-8 Kuzey Cekirge (Turcia)/Vincenţiu Andrei Niculescu - Marko Pavlovic/Marko Tepavac (Serbia) 6-3, 6-4