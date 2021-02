Teatrul Bulandra „stă să cadă”. Vlad Zamfirescu: „Aceste imagini vă pot afecta emoțional”

„Am decis că adevărul trebuie spus și, mai ales, arătat. Așa arată cabinele Teatrului Bulandra, Sala «Toma Caragiu», în prezent”, a transmis actorul, pe pagina sa de Facebook. „Singurul teatru din București care face parte din Uniunea Teatrelor Europene a fost lăsat să ajungă în starea asta”.

„Nu are sens să comentez aici de ce și cum s-a ajuns într-o asemenea situație. Cert este că așa stau lucrurile, în prezent. Și de parcă nu ar fi fost suficient, magazia de decoruri stă să cadă, iar arhiva este într-o stare de degradare aproape totală. Dacă v-aș pune poze și de acolo ar fi deja prea mult. Ar trebui să pun înainte și avertismentul «Aceste imagini vă pot afecta emoțional»”, a continuat el, în postarea sa.

Consilierii primăriei au întrebat la ce este nevoie de bani. Nicușor Dan s-a arătat interesat de remediere

„Această catastrofă trenează de zeci de ani. Dar dacă o vom mai tolera înseamnă că facem «umbră degeaba». La întâlnirea cu consilierii primăriei, am fost întrebat de ce am bugetat o sumă mai mare la capitolul 20.02 (reparații curente) și 20.05 (obiecte de inventar). Iată de ce am cerut urgent alocarea acestei sume. În cadrul întâlnirii cu Primarul General, acesta s-a arătat real interesat de rezolvarea acestei probleme”, a conchis actorul Zamfirescu.