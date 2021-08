'Stresata' Naomi Osaka poate acum să doarmă liniștită. Profesionişti în sănătate mentală, la dispoziţia jucătorilor la US Open

'Programul serviciilor medicale ale turneului va cuprinde prestatori de servicii de sănătate mentală agreate, la dispoziţia jucătorilor pe toată durata. Totodată, săli de repaus şi alte servicii de susţinere vor fi furnizate', se arată într-un comunicat al instanţei.

'US Open va lucra în strânsă colaborare cu personalul ştiinţific şi medical din circuitele feminin WTA şi masculin ATP la faţa locului, pentru a se asigura că jucătorii înţeleg serviciile medicale disponibile şi maniera de a le accesa dacă va fi cazul', mai precizează comunicatul.

A refuzat să discute cu presa pentru a-şi 'păstra sănătatea mentală'

Această 'iniţiativă pentru sănătatea mentală' a jucătoarelor şi jucătorilor profesionişti este un răspuns pe care USTA a dorit să-l aducă unei preocupări crescânde din ultimele luni pentru problemele de gen din lumea tenisului, după forfait-ul japonezei Naomi Osaka la Roland Garros, anul acesta. Aceasta din urmă a luat decizia de a renunţa după ce a fost sancţionată de conducerea turneului parizian pentru refuzul de a discuta cu presa, pentru a-şi 'păstra sănătatea mentală'.

Naomi Osaka, persoana pe care o va ignora Mircea Badea: Pentru mine, nu mai există!

Generațiile care vin sunt din ce în ce mai slabe. Nu este o insultă, este un adevăr”, a spus Mircea Badea în luna iunie.

Mircea Badea a făcut referire la jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, care a declarat forfait pentru turneul WTA de la Berlin, care va debuta pe 14 iunie, au anunţat organizatorii acestei competiţii pe iarbă, după retragerea controversată a niponei de la Roland Garros.



Osaka, numărul 2 mondial, a generat un şoc în lumea tenisului, refuzând săptămâna trecută să participe la conferinţele de presă de la Roland Garros, „pentru a-şi menţine sănătatea mintală". Sancţionată cu o amendă de 15.000 de dolari, ea a fost ameninţată totodată cu excluderea, nu doar de la turneul parizian, ci şi de la alte competiţii de Mare Şlem. În urma acestei creşteri bruşte de tensiune, Naomi Osaka a preferat să părăsească turneul parizian, după ce a explicat că a traversat "lungi perioade de depresie" începând din 2018.

Mircea Badea, comentarii

„Poate că este un subiect de interes și în România. Experții avertizează că din ce în ce mai mulți oameni suferă de depresie. Cu boala tenismenei Naomi Osaka nu e de glumit. Eu nu contest intensitatea sau gravitatea unei boli, cum este fără doar și poate depresia. Doar că în privința doamnei Osaka am alt punct de vedere. (...) V-am mai spus de câteva ori că am simțit că există acest trend mondial. (...)

Dacă tot începem discuția, dintr-o dată toată lumea pe planetă discută despre depresie... dar, de fapt, ce s-a întâmplat? De fapt, Naomi Osaka nu suportă întrebările jurnaliștilor. De fapt, despre asta este vorba! Deci, nu poate face față unei conferințe de presă, care poate comportă o anumită doză de inconfort. Acesta este subiectul de fapt. Din fericire, dânsa nu a trecut prin niște crampe teribile ale existenței, nu suportă, dacă a pierdut un meci, să o întrebe cineva dar ce s-a întâmplat la game-ul trei din setul doi. Așa ceva nu se poate. A și spus. (...)

Stimați cetățeni, generațiile care vin sunt din ce în ce mai slabe. Nu este o insultă, este un adevăr. Sunt generații care depind foarte mult de confort. Este o cultură a confortului. Orice urmă de disconfort produce urmări. Nu vorbim despre lucruri crâncene care i se întâmplă unui om și intră în depresie, nu. Vorbim despre o multimilionară la 23 de ani”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

„Sunt moduri mult mai grele de a-ți câștiga existența decât ăsta. Desigur, muncești, te antrenezi, dar eu nu mai suport asta cu vai, știi cât muncește un jucător de tenis, dar știi cât muncește unul de la mine din bloc care are trei copii?! Știi cât muncește, tăticule?!”, a mai spus Mircea Badea.

„Străbunicul meu a fost pe front, la război! În zilele noastre, crea anxietate că trebuie să ții o mască pe bot”, a adăugat acesta.

„Will Smith a scris un mesaj. Nu mai pot nici cu ipocrizia. Ne spunea pe la începutul pandemiei că we are in this together și stay home. Păi nene, v-am arătat atunci casa lui, este de zece ori cât mall-ul din Băneasa. Nu suntem în asta împreună, crede-mă. Tu ești la tine acasă. Eu la mine. A băgat repede și capul în poză și a scris Naomi, noi te susținem. Eu nu mă mai uit la meciurile ei, pentru mine nu mai există. Poate o și protejez așa. Dacă mai mulți vor face ca mine, nu va mai exista presiune să o mai întrebe cineva ceva. Pot să trăiesc liniștit fără să mă intereseze că există Naomi Osaka. Dacă asta o ajută, să mă doară în cot de dânsa, eu o ajut și prefer să o ignor”, a conchis Mircea Badea.