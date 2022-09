Spectacolele care urmează să aibă premierele, în octombrie 2022, la Teatrul Nottara

Cu efortul micii echipe, implicată în proiect, acesta se apropie de final, adică are 6 producții (trei pentru scenă și trei în regim on line), făcute pe texte din programa de bacalaureat! Trei dintre ele sunt de poezie și trei pe texte foarte cunoscute: ”Enigma Otiliei”, după George Călinescu, ”Stâlpii societății (după Ibsen, montat de un regizor din Norvegia), ”Moara cu noroc”, după Ioan Slavici!



Spectacolele urmează să aibă premierele în octombrie 2022! Anul viitor vor ajunge în Norvegia!



Proiectul este realizat cu actori din Teatrul ”Nottara” și cu mulți creatori independenți. Unul dintre regizorii participanți, Radu Popescu, tocmai a fost selectat cu un spectacol făcut la teatrul condus de el, Teatrul Apropo, în Festivalul Național de Teatru!







Veți găsi mai jos datele despre premiere:



Teatrul Nottara, Media One și Artepunkt (Norvegia) prezintă premierele proiectului cu fonduri norvegiene Teatrul, o nouă normalitate #REINVENTARE, în perioada 11 – 19 octombrie 2022, la Sala George Constantin a teatrului, după cum urmează:

• 11 octombrie, ora 19.30: Moara cu noroc, după Ioan Slavici

Regia: Alina Hiristea

Scenariul: Radu Aldulescu

Scenografia: Alfred Samuel Mihailovici

Muzica: Bogdan Florinel Marinescu

Coregrafia: Sandra-Elizabeth Mavhima

Concept video: Ciprian Nicolae Duică



• 13 octombrie, ora 19.30: Enigma Otiliei, după George Călinescu

Scenariul: Radu Popescu

Regia: Radu Popescu

Scenografia: Victor Diaconu

Muzica: Bogdan Florinel Marinescu

Coregrafia: Sandra-Elizabeth Mavhima



• 19 octombrie, ora 19.30: Stâlpii societății, după Henrik Ibsen

Adaptarea și regia: Dejan Jankovic (Norvegia)

Scenografia: Alfred Samuel Mihailovici

Muzica: Bogdan Florinel Marinescu

Coregrafia: Sandra-Elizabeth Mavhima

Concept video: Ciprian Nicolae Duică.



(Toate spectacolele vor beneficia de supratitrare în limba engleză)



Teatrul, o nouă normalitate #REINVENTARE, este un parteneriat româno-norvegian, din cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021. Acesta cuprinde focus grupuri, audiții, realizarea a șase spectacole (trei în regim on line și trei pentru scenă), cursuri de specializare etc.



Cele șase producții rezultate în cadrul proiectului au la bază texte clasice și contemporane din programa școlară din România, iar printre beneficiarii proiectului se află liceeni, tineri care urmează să părăsească sistemul de protecție socială, membri ai minorităților etnice, profesori, asistenți sociali, persoane vârstnice și profesioniști din domeniul cultural.

