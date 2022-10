Simple Minds, în concert pe RADIO DC NEWS: Big Music Tour 2015. Seria ”Midnight Live Concerts” continuă

Acesta a fost al cincilea album live al trupei scoţiene de muzică rock Simple Minds, şi a fost lansat pe 14 noiembrie 2015.

Albumul are 29 de piese şi conţine versiuni ale unor hituri clasice ale trupei Simple Minds, dar şi versiuni live ale mai multor melodii de pe albumul Big Music. În plus, are şi noi interpretări ale melodiile The American, Home şi Rivers of Ice.

Întrebat de ce este important pentru trupă să lanseze albume live, Jim Kerr, liderul formaţiei, a spus că "Simple Minds este, în primul rând, o trupă de live, şi cea mai mare parte a carierei noastre a fost petrecută călătorind dintr-un loc în altul, între mii de showuri. Astfel, spiritul şi esenţa trupei Simple Minds este mai puternic în concerte. Am crescut pe scenă, este habitatul nostru natural, ne simţim mai bine acolo decât oriunde altundeva.

De asemenea, în situaţii live avem o conexiune reală cu publicul nostru, care joacă un rol foarte important în show-ul nostru, pentru că ne hrănim cu energia şi entuziasmul lor.

Este interesant şi că fiecare album Simple Minds este diferit de anteriorul, aşa cum niciun turneu Simple Minds nu seamănă cu ultimul. Cel mai bun mod de a documenta asta este să înregistrăm showurile. Astfel, am creat un suvenir distilat pe care sperăm să îl aprecieze cât mai mulţi dintre cei care vin la showurile noastre. Asta stă în spatele dorinţei noastre de a lansa materiale live, de asta este atât de important pentru noi".

