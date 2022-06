Simona Halep - Katie Boulter în sferturile de finală ale turneului de la Birmingham / LIVE SCORE

LIVE SCORE Birmingham SIMONA HALEP - KATIE BOULTER

Setul 1

1 - 0

1 - 1

2 - 1

2 - 2

3 - 2

3 - 3

4 - 3

4 - 4

Halep în Turul I și II

Halep a învins-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko în turul I al turneului de la Birmingham și în turul II pe Harriet Dart. În sferturi, Halep (locul 20 WTA) joacă împotriva lui Katie Boulter (locul 141 WTA)

Harriet Dart, înainte de meciul cu Simona Halep: Sper că publicul va fi de partea mea

În turul doi al turneului din Marea Britanie, jucătoarea de tenis Simona Halep se va duela cu Harriet Dart (25 de ani, 106 WTA).

Harriet Dart a prefațat partida cu Simona Halep din turul doi de la Birmingham.

„Va fi o altă provocare. Am mai jucat contra ei în Australia, pe Rod Laver Arena, dar acum ne vom întâlni pe o suprafață diferită. Sper că publicul va fi de partea mea. Este o mare provocare să văd unde se află jocul meu deoarece ea este o multiplă campioană de Grand Slam”, a spus Harriet Dart, înaintea meciului cu Simona Halep.

Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Simona Halep şi croata Donna Vekic a fost învinsă de cuplul Latisha Chan (Taiwan)/Samantha Stosur (Australia), cu 6-3, 7-6 (7), marţi, în prima rundă a probei de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarbă de la Birmingham (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Citește AICI mai multe informații.

Simona Halep a vorbit despre unul dintre marile sale regrete din carieră

Simona Halep a participat, recent, la Sport Festival, un eveniment care a cuprins, printre altele, și retragerea oficială din activitate a lui Horia Tecău. La finalul festivității, fostul lider mondial a dezvăluit care este unul dintre marile sale regrete din carieră.

„A fost un eveniment deosebit. Mă bucur foarte mult că am venit și am fost alături de Horia în, poate, cel mai emoționant moment al lui. Sigur că am avut emoții și m-am gândit că o să urmeze și momentul meu peste câțiva ani. Mă bucur că Horia a luat decizia asta fiind fericit și fiind împăcat. S-a bucurat din plin și s-a bucurat să aibă alături prietenii. Din păcate, n-am putut să ajung la Jocurile Olimpice ca să joc alături de el. Eu vreau să joc, dar pe el nu cred că-l mai conving... Este un pic prea târziu (n.r. râde)”, a spus Simona Halep, potrivit Pro Arena. Citește mai multe AICI.

