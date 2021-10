Simona Halep și Marta Kostyuk, cea mai așteptată confruntare la Indian Wells. Cîrstea și Răducanu și-au aflat adversarele

Simona Halep (17 WTA), cap de serie 11, se va confrunta vineri cu tânăra ucraineană Marta Kostyuk (19 ani, 58 WTA), care a trecut în primul tur de Shuai Zhang (48 WTA), cu 6-3, 1-6, 6-2. Halep și Kostyuk se află la prima confruntare în circuitul profesionist. Cele mai bune rezultate ale sportivei din Ucraina în 2021 sunt accederea în două semifinale, la Abu Dhabi și la Istanbul, unde a fost învinsă de Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea (40 WTA) o va înfrunta în primul ei meci din deșertul californian pe japoneza Misaki Doi (109 WTA), care a învins-o în primul tur pe americana Ann Li (69 WTA), în 3 seturi, cu 6-2, 5-7, 7-5. Misaki (30 ani) și Cîrstea (31 ani) s-au mai întâlnit de 3 ori în carieră, sportiva din România învingând de fiecare dată. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în 2017, pe zgură, la Madrid.

Și-a aflat adversara și britanica Emma Rădulescu (22 WTA). Ea o va întâlni pe bielorusa de 27 de ani, Aliaksandra Sasnovich (100 WTA), care a trecut în primul tur de columbiana Maria Camila Osorio Serrano (71 WTA), cu 6-0, 6-4. Cele mai notabile rezultate ale bielorusei în acest sezon sunt trei sferturi de finală, la Cleveland, Belgrad și Saint Malo, dar și un tur 3 la Wimbledon.

Tot în turul doi va evolua și Irina Begu, care s-a calificat joi seara și o va întâlni în lupta pentru un loc în șaisprezecimi pe Jil Teichmann.

NECUNOSCUTELE Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep, care a împlinit, pe 27 septembrie, 30 de ani.

Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.