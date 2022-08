Simona Halep, lăudată înainte de US Open: Una dintre cele mai bune jucătoare din generaţia ei

Cu doar o săptămână înainte de startul US Open, Simona Halep este numită "una dintre cele mai bune jucătoare din generaţia ei".

”Sincer, nu știam că este una dintre jucătoarele care au obținut cele mai multe victorii în acest an. Știam că a jucat destul de mult, dar nu o văzusem să câștige un turneu. Dar la Toronto am văzut că nu puteai să treci de ea. Am văzut-o cum a putut să reziste.

Știe să rezolve problemele și am văzut-o mai ofensivă, mai agresivă. Nu și-a lăsat adversarele să joace, să fie agresive. Este una dintre cele mai bune jucătoare din generația ei și sunt fericit să o văd înapoi în clubul campioanelor”, a declarat Andy Roddick, despre Simona Halep, conform Digisport.

​US Open 2022: Premii de peste 60 de milioane de dolari. Simona Halep în top câștiguri din tenis

US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, va avea premii record, după cum au anunțat organizatorii competiției de la New York, fiind vorba de peste 60 de milioane de dolari. Simona Halep poate câștiga o mică avere dorar din participarea în primul tur al turneului.

Anul acesta, campionii ai US Open la simplu masculin şi simplu feminin vor primi câte 2,6 milioane de dolari.

Echipele campioane la dublu masculin şi feminin vor încasa câte 688.000 de dolari.

US Open, ultimul turneu de Grand Slam ala anului, va avea loc în perioada 29 august – 11 septembrie.

US Open 2022, lista premiilor:

Tabloul principal - Simplu

Turul I - 80.000 dolari;

Turul II - 121.000 dolari;

Turul III - 188.000 dolari;

Optimi - 278.000 dolari;

Sferturi - 445.000 dolari;

Semifinale - 705.000 dolari;

Finalist - $1.300.000

Campionul/Campioana - 2.600.000 dolari;

Tabloul principal - Dublu

Turul I - 21.300 dolari;

Turul II - 35.800 dolari;

Optimi - 56.400 dolari;

Sfertfuri - 97.500 dolari;

Semifinale - 172.000 dolari;

Finaliști - 344.000 dolari;

Campionii - 688.000 dolari.

Simona Halep poate câștiga o mică avere la US Open 2022

Retrasă din turneul de la Cincinnati, înaintea meciului din turul 2, din cauza unei probleme la coapsa dreaptă, Simona Halep va lua startul la ultimul Grand Slam al anului.

Halep a reușit, până în prezent, să atingă suma de 40.107.097 de dolari câștigați doar din tenis odată cu titlul cucerit la Toronto.

În topul câștigurilor din tenis se află surorile Williams, Serena (40 de ani), cu 94.588.910 de dolari și Venus (42 de ani), cu 42.285.378 de dolari.

La ediția trecută, Simona Halep a atins faza optimilo, fiind eliminată de Elena Svitolina, scor 3-6, 3-6. Dacă își va depăși performanța din 2021, ea se va bucura de un premiu de 445.000 de dolari, pentru ca faza semifinalelor să asigure 705.000 de dolari.

Filmare publicată de Simona Halep: Nu a fost prea rău. Voi ce credeţi?

„Mă simţeam obosită înainte de primul tur al Western & Southern Open şi m-am gândit să fac acest exerciţiu amuzant ca încălzire pentru prima dată în viaţa mea. Nu a fost prea rău... Voi ce credeţi?", a scris jucătoarea de tenis Simona Halep, joi, pe Facebook, publicând următorul filmuleț:

Amintim că jucătoarea de tenis Simona Halep s-a retras înaintea meciului cu Veronika Kudermetova (25 de ani, 20 WTA) din turul doi al turneului de la Cincinnati. Simona Halep are acum o perioadă de 11 zile pentru a se recupera pentru US Open, turneu care este programat în perioada 29 august - 11 septembrie, la New York.

