Durere mare pentru Simona Halep! A renunțat la confruntarea cu Jaqueline Cristian de la Linz

UPDATE: Simona Halep a anunțat, pe Facebook, că nu mai joacă la Linz. Sportiva a postat un mesaj pe rețeaua de socializare în care anunță că, în urma unei accidentări, nu va mai juca joi seară cu Jaqueline Cristian, care va ajunge astfel în finală.

„Din păcate, nu mai pot juca semifinala în această seară, după ce m-am accidentat la genunchi în meciul de ieri. Aș face orice pentru a putea juca, dar este umflat și dureros și jocul nu va face decât să înrăutățească lucrurile”, a transmis Simona Halep.

Amintim că Simona Halep se calificase în semifinala turneului de tenis de la Linz, învingând-o în sferturi pe italianca Jasmine Paolini (51 WTA).

Jaqueline Cristian, mesaj înaintea semifinalei cu Simona Halep de la Linz: Nu sunt o pierzătoare!

Jaqueline Cristian nu se teme de Simona Halep. „Este entuziasmant ceea ce am reușit în această săptămână! Nu mă simt ca o pierzătoare norocoasă (n.r. – lucky loser), ci ca o câștigătoare norocoasă! După ce am pierdut în calificări, am intrat pe tabloul principal fără presiune și iată-mă aici! (...) Sunt bucuroasă că o voi întâlni pe Simona Halep și abia aștept meciul! Va fi un meci bun, cu siguranță! Le mulțumesc fanilor!”, a fost mesajul sportivei înaintea semifinalei cu Simona Halep de la Linz.

Simona Halep, despre viaţa de familie: „Sunt o soţie bună, deşi nu credeam!” Câţi copii vrea







Simona Halep a devenit soţia lui Toni Iuruc pe 15 septembrie, la Constanţa. Cei doi au făcut cununia civilă la Mamaia, urmând ca ceremonia religioasă sa aibă loc anul viitor. Prezentă în aceste zile la turneul de tenis din Linz, Simona Halep a acordat un interviu mai puţin obişnuit, sportiva vorbind despre viaţa de familie.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a oferit detalii din căsnicia sa şi a dezvăluit câţi copii îşi doreşte. „Îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Anul viitor va fi nunta tradiţională, la biserică. Am timp destul să aleg rochia. Sunt fericită! Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt”, a declarat Simona Halep în timpul interviului cu Barbara Schett.