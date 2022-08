Simona Halep - Cori Gauff, WTA Toronto, sferturi de finală. Livetext la 20:00

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la Toronto, după ce a învins-o pe Jil Teichmann. La conferința de presă de la final, Simona Halep a recunoscut că a avut o misiune dificilă.

„Nu pot să mă gândesc foarte bine la meci, pentru că sunt pierdută. Am vorbit cu Jil după și mi-a spus că simte același lucru. A fost imposibil să joci doar dintr-o parte a terenului. Dar, ce este cel mai important, e că am luptat pentru fiecare minge și am putut câștiga partida", a spus jucătoarea de tenis Simona Halep în conferința de presă.

Simona Halep o va întâlni mai departe pe Cori Gauff (18 ani, 11 WTA). Confruntarea de azi din sferturile de finală ale turneului de la Toronto va consemna al patrulea meci direct dintre Simona Halep și Cori Gauff, iar românca le-a câștigat pe precedentele trei.

Despre Coco Gauff, Simona Halep a făcut câteva precizări. „O știu, am avut câteva meciuri împreună, luptă pentru fiecare minge, va fi dificil, dar sunt aici să lupt pentru fiecare meci pe care-l joc”, a declarat Simona Halep în timpul interviului acordat după victoria cu Jil Teichmann.

În viziunea caselor de pariuri, Simona Halep pornește drept favorită în confruntarea cu Coco Gauff.

Meciul dintre jucătoarele de tenis Simona Halep și Cori Gauff va avea loc vineri seară, de la ora 20:00. Rămâneți pe DCNEWS.RO pentru a afla rezultatul final!

Sever Dron, fost tenisman român: Jocul Simonei Halep este depăşit

Sever Dron, fost component al lotului masculin de Cupa Davis, finalist în ediţia din 1969 a competiţiei, este de părere că jocul prestat de Simona Halep este unul depăşit.

"Săptămâna trecută am făcut un stagiu de tenis cu copiii în care erau învățăminte de la Roland Garros. Am adus o mulțime de documente și ce cred eu despre Roland Garros, iar una dintre concluzii era că jocul Simonei Halep este depășit.

Nu mai putem da exemplu copiilor să joci ca Simona Halep. Chiar dacă este idolul lor, ei nu mai pot să ia exemplul ei. Trebuie să dai exemplu pe Swiatek, Jabeur, Badosa. Ele iau mingea repede, joacă un tenis mai complet, cu scurte, cu incursiuni la fileu, nu mai vorbesc de serviciu care ste foarte bun.

Simona nu știu cât mai are posibilitatea de a se schimba ea ca să vină și să joace un tenis mai modern. Tenisul ei a început să fie depășit din păcate”, a spus Sever Dron, citat de sportbull.com.

Dron crede că Mouratoglou are mai mult de câştigat decât Halep din parteneriat

"Eu am părerea mea despre relația asta, cred că e o relație de circumstanță. Simona căuta pe cineva care să o înțeleagă, după părerea mea Mouratoglou nu este un antrenor. El știe să vorbească în public, să surâdă, să se ocupe de academia lui. Din relația asta, cred că Mouratoglou iese mai câștigător, se arată mult, a fost și la Cluj și prin alte părți. Nu știu ce se întâmplă mai departe.

Serena i-a și dat peste nas puțin că vine la Wimbledon cu un alt antrenor. Eu nu cred în această relație, îmi pare rău să o spun și pentru Simona, dar e prea de fațadă. Prea mult se vorbește, se discută, nu știu cât se lucrează. Aici n-am de unde să știu firește, că nu sunt acolo”, a concluzionat Dron.

