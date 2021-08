Simona Halep, calificată în turul secund la US Open / Foto: Facebook Simona Halep

Simona Halep s-a calificat în turul secund la US Open.

Simona Halep s-a calificat în turul secund la US Open, după ce a învins-o pe jucătoarea din Italia Camila Giorgi, transmite Mediafax. Simona Halep, favorită 12, s-a calificat în turul secund, după o oră şi 33 de minute de joc cu jucătoarea din Italia Camila Giorgi, campioana recentă de la Montreal.

Meciul s-a disputat în deschidere, pe Grandstand, care, la fel ca şi celelalte două mari arene din complex, Arthur Ashe şi Louis Armstrong, au fost departe de a fi pline la început.

Fanii tenisului au fost nevoiţi să arate la intrare că deţin carduri de vaccinare, condiţie obligatorie pentru a asista din tribune la prima rundă de la US Open, ultimul turneu de Grans Slam al anului.

Spectatorii s-au plâns de întârzieri, despre care Asociaţia de Tenis din SUA a precizat că au fost în mare parte cauzate de timpul necesar inspecţiei de la porţi.

Halep: M-am distrat pe teren

„Aşa că pentru mine era normal să am oameni în tribune”, a comentat Halep, obişnuită să fie susţinută frenetic de mulţi români la fiecare apariţie în turnee.

„Am început să-mi placă. Încep să îmbrăţişez aceste lucruri. M-am distrat pe teren şi mi-au plăcut nişte oameni care ţipau şi în română, şi în engleză”, a remarcat fostul lider WTA.

În 2021, Halep a ratat French Open şi Wimbledon - cele două turnee majore pe care le-a câştigat - iar întoarcerea la tenisul de Grand Slam s-a petrecut la competiţia în care a avut cel mai mic succes dintre toate cele 4. Eliminarea în faţa jucătoarei Kaia Kanepi, în 2018, a fost prima când numărul 1 în exerciţiu a pierdut în runda inaugurală a Open-ului american, în era profesională. Simona s-a plâns după acea înfrângere că zgomotul din New York a fost de vină.

„Am pierdut de câteva ori în prima rundă aici, aşa că am obţinut un pic din experienţa din acele momente”, a completat acum Halep.

Halep, care la New York a avut eliminări consecutive în primul tur în 2017 şi în 2018, nu a jucat la ediţia de anul trecut de la US Open, desfăşurată fără spectatori în tribune.