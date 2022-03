Șeicii de la PSG vor să îl dea afară pe Neymar. Jurnalist: E un clovn! Ar trebui să se ducă mai degrabă la săptămâna modei!

După ce Real Madrid a întors rezultatul și s-au calificat în următoarea rundă din Champions League, visul celor de la PSG s-a spulberat, din nou. Mai mult, tensiunea a atins cote maxime în cadrul echipei, iar la finalul partidei de pe Bernabeu, Neymar și Donnarumma ar fi avut un conflict.

De asemenea, șefii lui PSG par că și-au pierdut răbdarea. Presa internațională spune că șeicii care finanțează PSG sunt hotărâți să îl dea afară pe Neymar, care a marcat doar 4 goluri în acest sezon competițional.

'Neymar e un clovn, trebuie dat afară!'

Daniel Riolo, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din Franța, a scris acuzații dure la adresa starului brazilian după ce PSG a pierdut rușinos în fața echipei Real Madrid, în returul optimilor Champions League.

'Neymar e un clovn! Neymar trebuie să fie dat afară! El nu mai este fotbalist. Ar trebui să se ducă mai degrabă la săptămâna de modă. În iulie sunt mondialele de poker, o să-l iau cu mine, la asta este el bun', a punctat Daniel Riolo, într-un articol din RMCSport, intitulat 'Cel mai nou fiasco al lui PSG'.

Real Madrid s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe stadionul Santiago Bernabeu, în manşa secundă a optimilor.

Atacantul francez Karim Benzema, autorul unui hat-trick, l-a depăşit pe legendarul fotbalist hispano-argentinian Alfredo Di Stefano, devenind al treilea marcator din toate timpurile al clubului Real Madrid, cu 309 goluri în toate competiţiile.

"Aveam nevoie de fani, iar această calificare este pentru ei. A fost un meci foarte dificil, dar am presat până la final și am meritat victoria. Am pierdut în tur, au avut 1-0, dar cu ajutorul acestor fani care ne-au susținut a trebuit să dăm totul până la final.

A fost un meci de Champions League greu, PSG-ului îi place să aibă mingea. Am controlat jocul în a doua repriză. Nu a fost o greşeală din partea lui Donnarumma (n.red. – la golul de 1-1). A fost presiune din partea întregii echipe.

Știam că sunt o echipă pe care, dacă îi pui sub presiune, nu intră în panică, dar le este mai greu. Când le iei mingea, când îi pui sub presiune, nu se pot conecta cu cei trei din față.", a spus Benzema. Vezi continuarea și video aici!

