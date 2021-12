Se votează bugetul 2022 în Parlament / LIVE TEXT / VIDEO

LIVE TEXT

- Grupul AUR este reprezentat de George Simion.

„Avem niște probleme punctuale cu bugetul de anul acesta, motiv pentru care am introdus peste 4.000 de amendamente. Am o problemă punctuală cu bugetele serviciilor secrete. Suntem noi în Parlament, nu știm cum funcționează culoarele Parlamentului. Anul trecut am introdus niște amendamente pentru reducerea bugetelor serviciilor de informații”, a transmis Simion.

- Grupul parlamentar USR rămâne la tribună prin Cosette Chichirău.

„În primul rând mă refer la traiectoria deficitului bugetar. Încă înainte de pandemie, țara noastră avea problemă cu acest lucru. PSD a dus deficitul la maxim, iar când a venit pandemia nu am avut rezerve. Am intrat în deficit excesiv, singura țară din UE în această situație. Cifrele prevăzute de 5,8% deficit în 2022 și 4,4% în 2023 ne înscriu într-o traiectorie corectă pentru a ajunge sub 3% în 2024. Însă, PNL a adus la guvernare un partid dezinteresat de disciplină financiară.

În al doilea rând, e vorba despre execuție. Trebuie să vedem cum folosiți banii. Auzim an de an aceleași promisiuni, fix aceleași: autostrăzi, spitale, școli. Zero, totuși an de an avem bugete mari. Vrem să vedem că guvernul face proiecte pentru români, nu pentru partid”, a transmis parlamentarul de Iași.

- Reprezentantul USR, Claudiu Năsui, este la rând să vorbească.

„Este un buget al minciunii și al hoției. E un buget care se bazează pe o mare minciună, că vor crește veniturile în ritmul prognozat. Statul român este în groapă. Cheltuielile au crescut enorm. În 2022, în bugetul făcut de dvs., prognozați că din fiecare 100 lei pe care o cheltuiește statul român, 15 lei sunt datorie. Acesta este cazul fericit.

În mod mincinos, dl. Câciu a impus venituri din pix de 10,65 miliarde lei pe care ne spune că vor veni din îmbunătățirea colectării și din combaterea evaziunii. E aceeași poveste pe care o auzim an de an. Ce ar fi să îmbunătățim prima dată colectarea și apoi să-i cheltuim, nu invers”, a declarat fostul ministru al Finanțelor. „Am văzut că și tăiați câteva bugete, bugetul parchetelor. Ce să înțelegem, că dați liber la furt? (...) USR nu va vota acest buget”.

- Gheorghe Pecingină (PNL) a urmat la microfon.

„Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care s-au mobilizat exemplar astfel încât să încheiem dezbaterile înaintea anului 2022. Mă bucură că noul buget nu are taxe noi. Mă bucur că nu a crescut povara fiscală. Cu toate acestea, provocarea imensă de a constitui un buget în aceste condiții grele trebuie să vină cu o colectare mai bună a taxelor”, a transmis politicianul.

- Radu Oprea (PSD) a fost următorul la tribuna Parlamentului.

„Dezbatem cea mai importantă lege, Legea bugetului de stat. Când vorbim despre această lege, vorbim despre banii pe care îi producem în economie și care apoi trebuie să se întoarcă în buzunarele cetățenilor. Știți foarte bine că este o propunere de buget echilibrată care are un raport foarte bun între pachetul social și investiții”, a transmis Oprea.

„Punctul de pensie va crește cu 10%, alocațiile pentru copiii până în 2 ani vor fi 600 lei pe lună, iar pentru cei până în 18 ani de 245 lei. Ca să dau un alt exemplu, agricultura are un buget mai mare cu peste 1 miliard lei. În concluzie, propunem un buget echilibrat care are un raport bun între partea de sprijin a cetățenilor și investiții”, a adăugat el.

- Premierul Nicolae Ciucă a făcut primele declarații din Parlament.

„Bugetul pentru 2022 are la bază următoarele principii: transparență, eficientizare, realism, evitarea risipei banului public, o agendă europeană, folosința fondurilor europene pentru perioada 2021-2027 și a celor alocate prin PNRR pentru creșterea rezilienței economiei românești. Totodată, construcția bugetului a reprezentat un proces responsabil pentru a gestiona situațiile dificile cu care se confruntă România cum ar fi criza sanitară sau creșterea prețurilor la energie. Ținta noastră comună este reducerea treptată a deficitului bugetar pe parcursul următorilor ani, chiar dacă efectele pandemiei încă sunt resimțite la nivel global și național”, a transmis premierul, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

„Este bugetul cu cea mai mare alocare a investițiilor din ultimii 32 de ani. Fondurile însumează aprox. 88,8 miliarde lei. Așa cum ne-am angajat, nu vom crește taxe și impozite. Vom menține regimul fiscal actual al IMM-urilor și toate măsurile aflate în vigoare pentru susținerea antreprenorilor. Vom sprijini accesul la finanțare al IMM-urilor prin continuarea programului IMM Invest”, a adăugat Ciucă.

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc în şedinţă comună, de la ora 16:30, pentru a vota proiectul bugetului de stat şi bugetul asigurărilor sociale pe anul 2022, au decis, miercuri, Birourile permanente reunite.

Cum se alocă timpii la dezbatere

Guvernului i se rezervă 50 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor, potrivit deciziei Birourilor reunite, care au aprobat propunerile cu privire la timpul maxim alocat pentru dezbaterile generale asupra celor două proiecte.



Grupul parlamentar al PSD are la dispoziţie un timp total alocat de 26 de minute, grupul PNL - 19 minute, USR - 13 minute, AUR - 7 minute, UDMR - 5 minute, grupul minorităţilor naţionale - 3 minute, iar deputaţii şi senatorii neafiliaţi au la dispoziţie 4 minute.

Comisiile parlamentare reunite au aprobat deja Legea bugetului

Comisiile parlamentare reunite de buget-finanţe au aprobat, miercuri, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022. Au fost înregistrate 22 de voturi "pentru" şi 9 voturi "împotrivă".



Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea plenului reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru dezbatere pe articole şi vot final. Şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 a primit, miercuri, aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite de buget-finanţe. Membrii comisiilor de specialitate au aprobat proiectul de buget cu 23 de voturi "pentru", 9 "împotrivă" şi nicio abţinere.

