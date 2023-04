Se schimbă legea! Ce autovehicule vor fi scutite de la plata rovinietei

Vești bune pentru şoferi. O anumită categorie de autovehicule ar putea fi scutită de la plata rovinietei în perioada următoare. Deputatul PSD, Nicolae Georgescu, a depus un proiect de lege la Senat care prevede ca autobuzele deținute și folosite de o societate care prestează servicii publice locale pe raza administrativ-teritorială a unei singure localități să fie scutite de la plata rovinietei.

”În această săptămână, după consultări ce au durat câteva luni, am depus un proiect de lege ce va face dreptate pentru firmele de transport local. Pentru a înțelege despre ce este vorba și cum am motivat necesitatea adoptării proiectului, vă invit să citiți ce am scris în expunerea de motive:

Transportul public local are un puternic caracter social ce se reflectă prin faptul că autoritățile locale impun operatorului, care prestează efectiv activitatea de transport, nivelul tarifelor de călătorie, care trebuie să fie unul suportabil pentru cetățeni. Odată cu impunerea tarifelor, autoritățile publice locale se obligă să achite operatorului o compensație al cărei cuantum trebuie să acopere cheltuielile legate de prestarea serviciului.

Însă, în lipsa corelării legislative în ceea ce privește exceptarea de la obligația de plată a rovinietei pentru cele două tipuri de transport public local, transportul efectuat pe raza administrativ-teritorială a localităților membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară este tratat discriminatoriu, tratament ce generează costuri în sarcina U.A.T.-urilor care au înțeles să se asocieze și pe care, în lipsa asocierii, nu le-ar fi avut. Astfel, o societate care prestează serviciul public local pe raza administrativ-teritorială a unei singure localități, nu va fi nevoită să achite rovinieta pentru autobuzele folosite exclusiv pentru prestarea serviciului, însă dacă localitatea va decide să se asocieze cu alte localități , astfel încât să asigure cetățenilor un serviciu de transport de o mai bună calitate şi o mai bună mobilitate, operatorul care va presta efectiv serviciul de transport nu va mai fi scutit de la obligația de plată a rovinietei.

În aceste condiții, apare un tratament discriminatoriu pentru transportul local realizat pe raza asociației de dezvoltare intercomunitară, comparativ cu situația în care fiecare dintre UAT-urile membre ar fi înțeles să îşi organizeze propriul transport local, ceea ce nu numai că este contrat dispozițiilor legale, dar denaturează spiritul legilor și voința legiuitorului.

Vă voi ține la curent cu parcursul legislativ. Sper să reușim!”, a scris deputatul Nicolae Georgescu pe o rețea socială.

