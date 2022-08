Școala de Vară de Epilepsie - Împreună mulţi pentru rari

Denumită generic, Școala de Vară de Epilepsie, manifestarea științifică medicală de la Slănic Prahova își propune să dezvolte pe de o parte educația în domeniul epileptologiei a tinerilor medici rezidenți și specialiști în neurologie și neurologie pediatrică, iar pe de altă parte să creeze o punte de legătură între medici, pacienți și aparținătorii acestora, deschizând astfel , noi perspective comunicării, informării și conștientizării în ceea ce privește înțelegerea și ingrijirea bolilor neurologice pediatrice și, în mod special, a bolilor neurologice rare.

„Implicarea Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București într-un astfel de proiect științific și educaționa, Școala de Vară de Epilepsie, un eveniment extrem de important pentru medicină și în mod special pentru neurologia pediatrică românească, subliniaza preocuparea noastra față de cercetarea științifică medicală, față de dezvoltarea educațională a tinerilor medici rezidenți, dar mai ales față de decriptarea a cât mai multor secrete din vastul univers al medicinei pentru a putea veni de fiecare dată în sprijinul celor aflați în suferință cu soluții de diagnostic și tratament inovatoare, context în care educația medicală continuă se dovedește a fi din nou principala sursă de inspirație, dezvoltare și perfecționare către atingerea performanței academice și în definitiv către salvarea de vieți și îmbunătățirea substanțială a calității vieții pacienților noștri. Nu in ultimul rand, Infiintarea, de catre colegii nostri Neurologi Pediatri a Centrului de Expertiza de Boli Rare Obregia care este membru al Retelei Europene de Epilepsii Rare si Complexe EpiCARE este inca un titlu de mandrie pentru universitatea noastra“ a declarat Prof.Univ.Dr. Viorel Jinga, Rector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.

Eveniment științific cu dublă însemnătate

Potrivit organizatorilor, primele două zile (1-2 septembrie) ale Școlii de Vară de Epilepsie vor fi dedicate educației in domeniul epileptologiei a tinerilor medici rezidenți și specialiști de neurologie și neurologie pediatrică în vederea diagnosticării, denumirii și clasificării corecte a crizelor epileptice, epilepsiilor și sindroamelor epileptice. Acest lucru se va face urmarind Syllabus-ul Ligii Internaționale Împotriva Epilepsiei (ILAE) și se va baza pe principalele publicații ale Ligii, inclusiv cele din 2022, referitoare la sindroamele epileptice si la terminologie. Totodată , vor avea loc prezentări interactive de cazuri clinice pentru sublinierea particularităților și a elementelor cheie caracteristice fiecarui sindrom epileptic în parte. În acest sens, vor fi folosite metode moderne de prezentare și interațiune – prezentarea unor cazuri standard, sistem de interacțiune prin voting, video prezentari etc. La acest eveniment vor participa si 10 dintre cei mai buni studenti ai UMF „Carol Davila” din Bucuresti, interesati de domeniul neurologiei in general si epileptologiei in special.

Cea de a treia zi a Școlii de Vară de Epilepsie este dedicată bolilor rare și va aduce laolaltă medici și pacienți pentru a discuta despre Sindromul de deficit de GLUT-1, o afecțiune genetică rară caracterizată prin deficitul unei proteine responsabile pentru transportul glucozei (un zahăr) din sânge la creier, aceasta fiind principala sa sursă de energie. “Este extrem de important să le oferim tinerilor medici informatiile cele mai noi, prin prezentari interactive si bazate pe situatii practice, posibilitatea să-și însușească informații corecte despre epilepsii dar si alte boli neurologice rare, adesea nediagnosticate sau diagnosticate tardiv, cu multiple varietăți de fenotip, precum și să-și configureze și consolideze modalitățile de diagnostic și de tratament aferente acestor afecțiuni. Este un prilex de a atrage studentii inca de pe bancile scolii spre lumea epileptologiei si a boliror rare, de a-i pune in contact cu pacientii si cu problemele sociale. Beneficiarii sunt pacientii nostri.a declarat Prof.Univ.Dr. Dana Craiu, președinte al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE) .

Aceasta a ținut să adauge că “înțelegerea aspectelor practice și sociale în cazul bolilor rare, unde întâlnim multiple necunoscute, este esențială pentru a reuși să găsim, împreună cu pacienții, solutii de rezolvare a problemelor ce pot apărea în managerierea unor astfel de afecțiuni, iar prin accentuarea sentimentului empatic medicii vor putea înțelege mult mai bine problemele bolnavilor , în timp ce pacienții vor aprecia uniform eforturile facute de către doctori conducând astfel, împreună, la îmbunătățirea substanțială a managerierii și a tratamentului acestor boli”.

În cea de a treia zi a evenimentului medicii vor răspunde întrebărilor adresate de către familiile prezente, întrebări legate de boală, diagnostic, tratament și totodată, le vor prezenta ultimele descoperiri în domeniu – medicații noi sau aflate în cercetare științifică medicală, terapii genice și în același timp vor fi abordate aspecte legate de tranziția de la serviciile pediatrice la cele de vârstă adultă. Potrivit organizatorilor aducerea laolaltă a pacientilor și a medicilor poate contribui la crearea unei comunități unite prin aceleași probleme care pot fi uneori rezolvate mult mai rapid împreună.

“Împreună MULȚI pentru RARI”

Cu ocazia Școlii de Vară de Epilepsie de la Slănic Prahova , Fundația Română de Neurologie și Epileptologie (RONEP) va lansa proiectul “Împreună MULȚI pentru RARI”, un proiect care vizează continuarea întâlnirilor dintr medici și pacienți în contextul bolilor rare din domeniul neurologiei pediatrice și neurologiei, următoarea întâlnire vizată fiind legată de Neurofibromatoza tipul 1, cea mai frecventa afecțiune neurocutanată care este încă insuficient sau incomplet cunoscută. „Este doar începutul unui proiect care sperăm să aibă în viitor o casă a sa, un spatiu care să fie considerat “ACASĂ” atât pentru asociațiile pacienților cu boli rare, cât și pentru medicii Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București - partener al RONEP, pentru a da posibilitatea desfășurării unor multiple activități educaționale și științifice în beneficiul pacienților” a precizat Prof.Univ.Dr. Dana Craiu, președintele Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE)

