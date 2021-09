Scandal la Parlament pe moţiunea de cenzură. Ludovic Orban, declaraţii de ultimă oră: Guvernul ce vrea? Să nu se mai dezbată?

"Avem mai multe premiere. Prima este că Parlamentul, la un conflict de natură constituţională declanşat de Guvern, transmite un punct de vedere mai grav decât motivarea conflictului juridic de natură constituţională. A doua este că una dintre Camere dă copy paste după cealaltă. A treia premieră este că preşedinţii celor două camere emit puncte de vedere diferite faţă de cel adoptat în reuniunea BPR. Asta chiar e trist, şi anume faptul că cei care au blocat BPR sunt cei care au susţinut punctul de vedere conform căruia există acest conflict juridic de natură constituţională.

Oricum, asta nu are legătură cu ce face o majoritate din BPR, şi anume încalcă Constituţia şi statul de drept pentru că blochează procedurile cu privire la moţiunea de cenzură", a declarat Ludovic Orban la Parlament.

"Guvernul ce ar vrea? Să nu se mai dezbată?"

"Colegii mei ştiu foarte bine de decizia CCR privind un conflict juridic de natură constituţională la o sesizare depusă de mine în 2020, conform căreia moţiunea îşi urmează cursul, odată depusă. A fost o decizie care nu ne-a convenit la data respectivă, dar asta a fost decizia. Odată creată această jurisprudenţă de CCR; trebuie respectate deciziile.

Moţiunea de cenzură a venit vineri seară, în afara programului. Pentru că eu lucrez până la ora 23:00, am primit moţiunea şi oricum nu mi-ar fi stat în fire să o refuz. Am convocat BPR în ziua respectivă.

Datorită faptului că pentru prima dată erau semnături online pe moţiune şi nu erau toate în original, olograf, am convocat BPR luni, pentru a derula procedura. În momentul în care au fost depuse semnăturile în original şi nu a mai existat niciun dubiu legat de constituţionalitatea depunerii moţiunii, am comunicat moţiunea către Guvern şi am luat decizia împreună cu preşedintele Senatului să convocăm plenul reunit. Care e conflictul? Nu există. Decât că Guvernul e cel afectat de moţiune. Guvernul ce ar vrea? Să decidă CCR că dacă se depune o moţiune, ea nu mai poate fi dezbătută şi votată? Iar argumentul ăsta că se amână moţiunea până la soluţionare e ridicol", a mai declarat Orban.

"E pentru prima oară când ne confruntăm cu situaţia asta, cu semnături care nu sunt depuse în original, şi era firesc să prezint moţiunea în BPR. Ea nu trebuia reînregistrată, ea îşi urmează cursul", a mai punctat Orban.

Reacţie după sesizarea făcută de Anca Dragu la CCR

Anca Dragu a sesizat CCR pentru că Guvernul nu a venit în Parlament pentru vot de încredere după schimbarea structurii politice a Guvernului.

"Termenul este cel prevăzut în Constituţie. Durata maximă cu privire la asigurarea unui interimat la minister. Este de 45 de zile. Deci termenul constituţional în cazul unei remanieri cu schimbarea configuraţiei politice pe care îl are Guvernul înainte de venirea în faţa Parlamentului este acesta, de 45 de zile. Ăsta este punctul meu de vedere, în urma analizei Constituţiei. Nu cred că prevederea din Codul Administrativ este opozabilă procedurii de remaniere cu schimbarea structurii politice. Este obligat să vină premierul în faţa Parlamentului înainte de expirarea termenului de 45 de zile", a declarat preşedintele PNL.

"Programarea zilei de dezbatere şi vot, conform regulamentului, este apanajul BPR, dar şi plenul poate lua o decizie în acest sens. După ce voi analiza punctul de vedere al departamentului legislativ, voi anunţa o decizie în acest sens", a concluzionat Ludovic Orban.