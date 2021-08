Regizorul Dan Puican, fostul soț al Stelei Popescu, a murit

Regizorul Dan Puican, fostul regizor al Teatrului Naţional Radiofonic se afla la Sâmbăta de Sus, la sărbătoarea de Sfânta Maria, potrivit Antena 3.

"Dan Puican a avut nu numai "calitatea de soţ al Stelei Popescu". A fost unul dintre cei mai mari prieteni ai artiştilor români, artişti pe care i-a lansat. A lucrat cu cei mai mari actori români. A fost o adevărată enciclopedie a teatrului. Ştia tot despre oricine, despre orice eveniment. Era prezent la toate manifestările şi, dacă putea, întotdeauna era lângă artiştii români. El se ducea în fiecare an la Sâmbăta de Sus. Un român credincios, patriot, care a fost răsplătit pentru activitatea sa cu ordine şi medalii. Are nenumărate performanțe", a declarat Alexandru Arșinel, la Antena 3.

La aproape patru ani de la moartea Stelei Popescu, Dan Puican încă nu se putea împăca cu ideea pierderii acesteia.

"Am visat-o de multe ori, nu știu exact ziua în care am visat-o, dar am visat-o că eram la radio și făceam înregistrare cu ea. Mă duc la biserică, așa cum fac în fiecare săptămână, nu mă duc la Cernica (nr. acolo este îngropată actrița) și aprind câte o lumânare pentru ea. O să aprind și acum de Paște. Mă mișc mai greu în ultima vreme, așa că nu am fost întotdeauna la biserică. La Cernica mi-e foarte greu să ajung. Am ajuns când a împlinit trei ani, cu niște prieteni, i-am aprins o lumânare și ne-am rugat pentru ea. Atunci am făcut și un parastas. Și la un an și la doi ani și la trei ani. Lumea din ziua de astăzi este atât de preocupată și de stresată că uită de cei care au plecat”, declara Dan Puican, în aprilie, la Antena Stars.

"Știu că aproape în fiecare săptămână venea la noi la masă și îi plăcea foarte mult ce gătea soția mea. A murit într-o zi de joi și sâmbăta trebuia să vină la noi, că îi luasem pastramă și pește, ce îi plăcea foarte mult. N-a mai venit că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Am fost împreună în 35 de țări, timp de 20 de ani”, mai spunea fostul soț al regretatei actrițe.