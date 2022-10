Răzvan Ioan Dincă dezminte zvonurile referitoare la candidatura pentru postul de manager la TNB: Nu mă duc la nicio altă instituție

„În viața mea am avut, real, vreo 3 locuri de muncă, iar eu am aproape 50 de primăveri: Teatrul George Ciprian din Buzău, unde am stat 6 ani, Teatrul Național de Operetă, câțiva ani și acolo, apoi Opera Națională din București. N-am plecat că am vrut eu de la Opera Națională din București, așa a făcut viața să se întâmple și n-aș vrea să discut despre acest subiect. Nici de la Radio România nu plec acum pentru că aș vrea să mă duc eu la concursul unei instituții. Ar fi o promisiune ciudat enunțată față de mine. Am zis că vin aici, niște oameni m-au ales aici, aici este acum destinul meu.

Nu mă duc la concurs la Teatrul Național din București. Nu m-am dus nici la Opera Națională din București și nu mă duc la nicio altă instituție”, a declarat Răzvan Ioan Dincă, pentru DC News.

Răzvan Ioan Dincă: Așa va arăta radio-ul viitorului

Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, a spus cum o să arate radio-ul viitorului.

„O să vedem, în scurt timp, o tendință a radio-urilor din sfera privată care vor încerca să acceseze publicul pe care Radio România îl are. În mod paradoxal, să se ducă spre un public puțin mai în vârstă. Avem mari dubii că publicul tânăr ascultă radio în formula: dă drumul la radio și ascultă aparatul. Deci, oricât te-ai strădui să faci un conținut, dacă device-ul nu te ajută, tinerii tot nu vor asculta. Eu cred foarte mult în radioul la comandă, care va da un tip de conținut pe care îl poți alege. De exemplu, de dimineață, când mă duc la școală cu copiii și îi las la grădiniță, școală, ascult o emisiune dedicată copiilor, ca să le fac trezirea mai plăcută. Când mă întorc, poate sunt interesat de știrile de dimineață, poate am chef să ascult o dezbatere ce se află pe un alt post de radio. E un tip de radio care se poate configura digital de așa natură încât să-ți alegi conținutul în funcție de nevoile tale. Cred eu că acesta esta radio-ul viitorului. Așa va arăta”, a spus Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune.

Totul sau nimic. Răzvan Oprea, despre George Ivașcu: Nu l-ați văzut așa pe fostul ministru al Culturii, cu un limbaj atât de liber, cu un comportament care amintește de mafioții lui Scorsese

Regizorul Răzvan Oprea vă invită să vedeți spectacolul „Totul sau nimic”. Glenngary Glen Ross este un text emblematic pentru dramaturgia americană. Veți vedea cum arată destinul foarte antrenant al unor agenți de vânzări de Real Estate, care sunt gata să facă orice că să reușească.



Este o luptă fără reguli, un roller coaster unde comedia și dramatismul se împletesc minunat. Un regal actoricesc livrat de o distribuție spectaculoasă. Un text în care esența naturii umane este atât de bine surprinsă de David Mamet, încât actorii chemați să joace trebuie să fie actori totali. Și sunt. O comedie cu siguranță, dar cu accente de o sensibilitate aparte, cu destine pline de candoare ale omului modern și prins în mecanismele gigantice ale consumerismului. Viața este extrem de dură, dar atât de comică și surprinzătoare. De ce nu trebuie să ratezi acest spectacol, aflăm de la regizorul Răzvan Oprea.

„În primul rând, „Totul sau nimic” este o comedie, dar este și o satiră la vremurile pe care le trăim. Protagoniștii sunt oameni care lucrează într-o corporație importantă și asta le ocupă tot timpul. Viața lor este profund dată peste cap de targeturile și deadlineurile pe care trebuie să le realizeze, în caz contrar, își pierd jobul. Toată presiunea, care amintește de epuizarea omului de către sistemul ultra corporatist, este însă creionată de autor într-o tonă comică, dar dură în care oamenii se exprimă foarte liber pentru că sunt conflicte majore între protagoniști”, a zis Răzvan Oprea.

