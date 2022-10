Regizorul Răzvan Oprea vă invită să vedeți spectacolul „Totul sau nimic”. Glenngary Glen Ross este un text emblematic pentru dramaturgia americană. Veți vedea cum arată destinul foarte antrenant al unor agenți de vânzări de Real Estate, care sunt gata să facă orice că să reușească.



Este o luptă fără reguli, un roller coaster unde comedia și dramatismul se împletesc minunat. Un regal actoricesc livrat de o distribuție spectaculoasă. Un text în care esența naturii umane este atât de bine surprinsă de David Mamet, încât actorii chemați să joace trebuie să fie actori totali. Și sunt. O comedie cu siguranță, dar cu accente de o sensibilitate aparte, cu destine pline de candoare ale omului modern și prins în mecanismele gigantice ale consumerismului. Viața este extrem de dură, dar atât de comică și surprinzătoare. De ce nu trebuie să ratezi acest spectacol, aflăm de la regizorul Răzvan Oprea.

De ce merită să vedem „Totul sau nimic?”

„În primul rând, „Totul sau nimic” este o comedie, dar este și o satiră la vremurile pe care le trăim. Protagoniștii sunt oameni care lucrează într-o corporație importantă și asta le ocupă tot timpul. Viața lor este profund dată peste cap de targeturile și deadlineurile pe care trebuie să le realizeze, în caz contrar, își pierd jobul. Toată presiunea, care amintește de epuizarea omului de către sistemul ultra corporatist, este însă creionată de autor într-o tonă comică, dar dură în care oamenii se exprimă foarte liber pentru că sunt conflicte majore între protagoniști”, a zis Răzvan Oprea.

Film din 1992

„După această piesă s-a făcut un film cu mai multe nominalizări la Oscar. „Totul sau nimic” (în engleză Glengarry Glen Ross) este un film independent din 1992 adaptat de David Mamet după piesa cu același nume, film în care au strălucit Al Pacino, Kevin Spacey, Jack Lemmon și mulți alți actori importanți. Este un film celebru, iar textul este extrem de dur, dar foarte comic în același timp. Conflictele dintre oameni, situațiile în care ei sunt puși, felul în care se întâmplă lupta lor pentru supremație, în această mică sucursală a unei corporații, este foarte savuroasă. Cu siguranță, oamenii vor râde foarte mult la această piesă, dar așa cum am mai zis: spectacolul are și o nuanță amară în ceea ce privește vremurile pe care le trăim”, ne-a mai spus regizorul.

Vom vedea agenții imobiliari pe care îi tot întâlnim la tot pasul, 100% real

„În spectacol, veți vedea niște agenți imobiliari care vând proprietăți de lux. Aceste proprietăți sunt mai mult sau mai puțin de lux, dar ei le vând ca fiind de lux. Chiar astăzi vedeam o reclamă despre un ansamblu rezidențial de lux, dar nu înțelegeai dacă este în oraș, lângă oraș, dacă este în vreun câmp, dacă este vreo stradă până acolo sau cum este construit. La fel se întâmplă și în spectacol. Toate țările lumii au trecut prin această dezvoltare imobiliară fără conținut. În spectacol, agenții imobiliari vor să vândă cu orice preț și să ajungă bogați foarte repede pentru că își iau 10% dintr-o vânzare. Vor să vândă cât mai scump, cât mai repede și cât mai mult. În caz contrar, vor fi dați afară. Primii doi clasați vor câștiga câte un premiu, iar de la locul doi în jos, toți sunt dați afară. Acest lucru declanșează o luptă fără reguli, o luptă absolut nebună pentru a fi primul pe lista „cine a vândut mai mult”. De aici apar tot felul de nenorociri foarte savuroase”, a mai spus regizor într-un interviu pentru DC News.

O distribuție de excepție: Monica Odagiu, George Ivașcu, Lari Giorgescu, Andrei Mateiu, Silviu Mircescu, Eduard Adam, Pavel Bârsan, Bogdan Farcaș

„Pentru George Ivașcu, cred că acesta este primul rol după ce a revenit „mai profund” în cariera de actor, după ce a făcut o carieră importantă ca director de teatru. Este un actor extraordinar care a creat un teatru, dând de muncă multor actori tineri, dar merită să-l vedeți și mai mult pe scenă! Aici are un rol extraordinar de puternic. Vă asigur că nu l-ați văzut niciodată așa pe fostul ministru al Culturii și director al Teatrului Metropolis, cu un limbaj atât de liber, cu un comportament care amintește de mafioții lui Scorsese. George Ivașcu este un om de-o versatilitate și de o înțelegere a profesiei absolut fantastică, motiv pentru care mă bucur foarte mult că lucrăm împreună.

În distribuție îl avem pe câștigătorul Premiilor Gopo 2022, Bogdan Farcaș. Face un rol fantastic aici, face o creație extraordinară.

De asemenea, îl veți vedea pe Lari Giorgescu, câștigător al Premiilor UNITER, un actor foarte important al Teatrului Național. Joacă extraordinar de bine, veți vedea.

În plus, îi veți găsi în distribuție alți actori talentați - Andrei Mateiu, Eduard Adam, Pavel Bârsan, Silviu Mircescu. Sunt toți actori tineri.

Nu în ultimul rând - Monica Odagiu. În film, rolul ei a fost interpretat de un bărbat - adică de Alec Baldwin, dar eu am decis să aleg o femeie pentru că trăim astăzi realități care în 1992 nu erau. Astăzi, foarte multe femei ocupă poziții de top în companii, fiind mult mai determinate decât bărbații de a face performanță cu orice preț și de a-i determina și pe alții să fie la fel. Monica Odagiu deschide spectacolul cu o scenă fantastică, scenă care pe mulți cred că îi va lăsa cu gura căscată. Demonstrează o forță de care nu ai crede-o în stare”, ne-a mai zis Răzvan Oprea.

„Nu este un spectacol pentru pudibonzi, este destinat persoanelor peste 16 ani, un spectacol în care oamenii se ceartă. Nu este nimic licențios în sensul vulgar, dar când se ceartă, oamenii se mai și înjură. Este un lucru care se întâmplă peste tot în lume. Cel mai adevărat realism este atunci când ai senzația, venind la teatru, că vezi persoane adevărate”, a mai spus regizorul.

Cea mai mare provocare a regizorului Răzvan Oprea cu spectacolul „Totul sau nimic”

„Cea mai mare provocare pentru mine este să aduc oamenii la un spectacol care este făcut după un text celebru în lume. Este o premieră în România. Este un spectacol care nu are nicio vulgaritate, dar are un limbaj, cu adevărat, liber, un limbaj al oamenilor reali. Nu veți găsi nimic contrafăcut. Nu se preface nimeni de-a viața. Dacă nu te emoționează, nu te sperie, nu te atrage în același timp, dacă nu are o cruzime la care îți vine să și râzi, să și plângi în același timp, înseamnă că teatrul nu are forță”, a conchis regizorul.

