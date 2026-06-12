Rareș Bogdan, mesaj Conferinței OFSD Dolj: Ce spune despre PSD

Claudiu Manda. Foto: Facebook

Rareș Bogdan a transmis, joi, un mesaj participanților la Conferința Organizației Femeilor Social-Democrate (OFSD) Dolj.

Rareș Bogdan le-a felicitat pe membrele organizației și a subliniat că PSD este un partid concurent, nu un dușman.

Mesajul a fost transmis prin intermediul secretarului general al PSD, Claudiu Manda.

'Fiind prezent în această sală, m-a sunat mai devreme și n-am putut să vorbesc Rareș Bogdan. Sigur că pe el probabil că îl lasă Bolojan să sune pesediști sau nu-i pasă de Bolojan și sună pesediști. I-am spus că sunt la Conferința Organizației de Femei și mi-a zis să vă transmit că vă salută cu simpatie și admirație, că sunteți mame, soții, iubite, gospodine și dedicate țării prin activitatea politică. Toate într-un om. Vă felicită, chiar dacă este de la un partid concurent. Și spune în continuare în mesajul transmis: nu dușman, concurent. Îi transmitem și noi salutări', a afirmat Claudiu Manda la Conferința Județeană a Organizației de Femei a PSD Dolj.

Liderul social-democrat a mai spus că, în opinia sa, Guvernul Tomac va trece de votul Parlamentului, apreciind că România are nevoie de o schimbare de direcție după perioada guvernării Bolojan.

'După părerea mea, Guvernul Tomac trece. Și eu cred că e un lucru bun', a spus Manda, la Craiova, la Conferința Organizației de Femei a PSD Dolj, precizează Agerpres.