Radu Banciu a spus de ce nu este fanul Simonei Halep: Nu poţi ridica la nivel de fenomen pe cineva care e mediocru

Întrebat de jurnalista Irina Gologan, în cadrul podcastului "Spune-mi cine eşti", dacă Simona Halep va rămâne cu eticheta de "sportiv dopat", Radu Banciu a spus că "depinde de cum se va termina această poveste, dar eu nu cu asta am o problemă, ci cu nivelul".

Ulterior, acesta a elaborat.

"Eu am intuit că, la fel ca şi în alte sporturi, nivelul tenisului feminin era foarte jos. Puteai să câştigi cât vrei, 10 turnee de Mare Şlem, dar atât timp în jurul tău nu erau adevăraţi campioni, nu erai mare jucător. Pe timpuri, marile campioane nu erau de nivelul ăsta. Dovadă că Simona, spre exemplu, are un bilanţ net negativ cu Serena Williams. A făcut-o praf pe unde a prins-o. Dacă ar fi fost încă vreo 2-3 jucătoare de nivelul Serenei, pe care Serena le-a prins în cariera ei, cum ar fi sora ei Venus, Martina Hingis sau Sharapova, Simona Halep nu ajungea niciodată în topul mondial. Asta am spus, cu oarecare viziune superioară.

Nu mă deranjează că o Românie întreagă a iubit-o. Nu am nicio problemă cu persoana. Eu vorbeam despre sportul în sine. Nu poţi ridica la nivel de fenomen pe cineva care e mediocru. Ea nu este o mare jucătoare, a fost o jucătoare bună într-un moment, profitând de un culoar favorabil", a mai explicat el.

"Şi Djokovic, Federer şi Nadal au făcut acelaşi lucru"

"Părerea mea despre Simona nu are nicio legătură cu dopajul. Eu sunt de părere că sportul nu face eforturi să îi depisteze pe trişori. Eu am aceeaşi părere şi despre Roger Federer, şi despre Rafael Nadal şi despre Novak Djokovic. Şi ei au făcut aceleaşi lucru. Mi-a spus un atlet în anii '90 că primul lucru pe care l-a făcut când a devenit celebru a fost să se ducă la farmacie. Ca să depăşească medicina tradiţională cu paramedicina, pentru că altfel ar fi ajuns în ultimul pluton.

E ca atunci când ai luat premiul I în clasa a VIII-a. Primul tău drum ar trebui să fie la bibliotecă, să menţii nivelul ăla, nu la joacă, pentru că altfel peste 2-3 vei ajunge la coadă. Aşa făceau sportivii, nu se culcau pe lauri. Se duceau şi luau medicamente ca să domine medicina încă vreo 30 de ani. Ăsta este sportul de astăzi", a concluzionat Radu Banciu.

Acest articol reprezintă o opinie.