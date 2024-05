Queen și-ar putea vinde catalogul muzical către Sony pentru 1 miliard de dolari

Trupa rock, condusă de Freddie Mercury până la moartea acestuia în 1991, a fost unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale din punct de vedere comercial din istorie.

Sony colaborează cu un alt investitor la această tranzacție, potrivit Bloomberg.

În cazul în care tranzacția ar merge mai departe, aceasta ar include drepturile de comercializare și alte oportunități de afaceri.

Se pare că discuțiile sunt în curs de desfășurare încă de anul trecut și este posibil să nu se ajungă la o înțelegere.

În ciuda faptului că nu a mai lansat o piesă nouă de 27 de ani, trupa câștigă zeci de milioane de euro în fiecare an, împărțite între cei trei membri rămași - Brian May, Roger Taylor și John Deacon - și reprezentanții lui Mercury (Mercury's Estate).

Documentele companiei Queen Productions Ltd au înregistrat venituri de 52 de milioane de dolari (41 de milioane de lire sterline) până în septembrie 2022.

În cazul în care va atinge suma estimată de 1 miliard de dolari, ar fi cea mai mare tranzacție de acest gen, dublând suma de 500 de milioane de dolari (400 de milioane de lire sterline) plătită de Sony pentru catalogul lui Bruce Springsteen în 2021.

La începutul acestui an, Sony a achiziționat, de asemenea, o participație de 50% din catalogul muzical al lui Michael Jackson pentru aproximativ 600 de milioane de dolari (471 de milioane de lire sterline).

Vedete precum Beyonce, Bob Dylan, Neil Young, Shakira și Barry Manilow și-au vândut drepturile muzicale

Vânzarea drepturilor a devenit o mare afacere în ultimii ani. Vedete precum Beyonce, Bob Dylan, Neil Young, Shakira și Barry Manilow și-au vândut drepturile muzicale.

Caracterul veșnic al melodiilor de succes aduce investitorii care au fost gata să ofere sume mari pentru drepturi, tentându-i pe artiști să renunțe la drepturile de autor în schimbul unei sume mari de bani unice.

Artiștii mai în vârstă pot găsi această perspectivă deosebit de atractivă, având în plus stimulentul fiscal de a plăti un impozit unic pe câștigurile de capital în locul impozitului anual pe venit pentru drepturile de autor.

Cu toate acestea, nu totul a fost ușor.

La începutul acestui an, compania de investiții muzicale Hipgnosis - care deține 138 de cataloage cu peste 40.000 de melodii ale unor artiști precum Blondie și Red Hot Chili Peppers - a fost de acord cu o preluare de 1,6 miliarde de dolari (1,3 miliarde de lire sterline) de către firma de capital privat Blackstone, în urma unei revolte a acționarilor cu privire la conducerea sa.

Queen este celebră pentru hituri precum Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Will Rock You, Crazy Little Thing Called Love și Another One Bites The Dust.

Trupa a înregistrat șase single-uri și 10 albume de top în Marea Britanie de-a lungul a cinci decenii.

În 2018, un film biografic despre trupă, Bohemian Rhapsody, a câștigat trei premii Oscar - inclusiv cel pentru cel mai bun actor, unde starul Rami Malek l-a interpretat pe Mercury.

Queen încă mai susține turnee cu cântărețul Adam Lambert în fruntea grupului.

Disney Music Group deține drepturile de autor ale trupei Queen în America de Nord.

Reprezentanții Queen au refuzat să comenteze.

Cei de la Sony Music Group au fost contactați pentru comentarii de către Sky News.

