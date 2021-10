Plata facturilor la curent și gaze ar putea fi AMÂNATĂ. Decizie în Parlament

Comisiile economice reunite au votat în unanimitate luni, în bloc, mai multe amendamente aduse OUG 118/2021 privind compensarea facturilor la energie.

Amendamente propuse de PSD - posibilitatea amânării cu 6 luni a plății facturilor pentru consumatorii vulnerabili





Printre amendamentele propuse de PSD a fost posibilitatea amânării cu şase luni la plata facturilor pentru consumatorii vulnerabili. Totodată, profitul furnizorilor a fost plafonat la maximum 5% raportat la costurile de furnizare.



Amendamentele aduse de PNL au prevăzut majorarea sumelor plătite de la bugetul de stat în contul facturilor şi plafonarea preţului - pentru consumatorii casnici, precum şi exceptarea de la plată a certificatelor verzi, a contribuţiei de cogenerare şi a accizei şi reducerea TVA - pentru cei noncasnici.



Printre modificări se află şi supraimpozitarea cu 80% a producătorilor de electricitate, dar şi plafonarea la 5% din costuri a profitului furnizorilor.

Daniel Zamfir (PSD), după votul final





"Mă bucur până la urmă că actualii colegi din arcul guvernamental au acceptat ideea de plafonare, pentru că într-adevăr nu se putea altfel. Pe lângă, noi cei de la PSD am propus şi limitarea profitului furnizorilor. Am mai introdus un amendament foarte important, din punctul meu de vedere: dăm posibilitatea celor care sunt într-o starea de sărăcie energetică să-şi poată amâna plata facturilor timp de şase luni", a afirmat senatorul PSD Daniel Zamfir, după votul final.



Întrebat de jurnalişti ce se va întâmpla cu banii pe care oricum îi primesc de la stat consumatorii vulnerabili, prin legea specială pentru ei, Zamfir a arătat că aceştia primeau bani de la stat doar pentru o parte din factură.



"România are cea mai mare creştere din UE a preţurilor energiei electrice şi gazelor. Preţul gazelor a crescut cu 344% şi doar o simplă compensare era insuficientă, iar faptul că ei (toate partidele - n.r.) au acceptat iniţiativa noastră de plafonare e un lucru bun, dar credem că nivelul acestor plafoane este mare şi sperăm ca legea, odată ajunsă în Camera Deputaţilor, să sufere modificări acolo la nivelul acestor plafoane", a continuat el.

Se încearcă reducerea poverii de pe umerii populației





La rândul său, senatorul PNL Sorin Bumb a arătat că, prin această lege, se încearcă pe cât posibil reducerea poverii pe care o simte populaţia în urma majorării preţurilor.



"De aceea am venit cu plafonarea preţurilor la consumatori şi o compensare pe care statul o acordă furnizorilor", a spus Bumb.



Întrebat de jurnalişti de ce PNL nu a propus amânarea plăţii facturilor, după ce, zilele trecute, premierul interimat Florin Cîţu avansase această idee, el a răspuns: "Noi am zis că nu este normal să venim cu mai multe forme de plafonare şi supraimpozitare a plăţilor, să venim şi cu o amânare, pentru că trebuie să ne gândim şi la cei care produc şi ne furnizează energia electrică şi gazul să nu intre în faliment. Şi atunci este greu ca, pentru întreaga populaţie, să poată exista o amânare a plăţii, cu şase luni. Am convenit ca acest lucru să se facă doar pentru consumatorii vulnerabili".



La rândul său, senatorul USR Ştefan Pălărie a fost întrebat de jurnalişti de ce partidul pe care îl reprezintă a votat plafonarea preţurilor, idee pe care o respinsese anterior, şi a fost de acord cu toate amendamentele aduse de PNL şi PSD.



"O să explic: USR a venit, încă de acum o săptămână, când am fost la consultări la Cotroceni, cu soluţii pentru cele două crize care există. Noi am spus că niciuna dintre soluţiile pe care le vedem nu este cea a plafonării şi în continuare considerăm că plafonarea poate avea consecinţe nedorite în piaţă", a precizat Pălărie.



"Dar aţi votat-o", i-au spus jurnaliştii.



"Bun. Printre puţinele amendamente votate individual, la cel propus de a se plafona profitul comercianţilor, noi am votat abţinere, pentru că nu susţinem o variantă de plafonare. În ceea ce priveşte construcţia prin amendamente în jurul OUG 118, după negocieri cu colegii din coaliţie, PNL, UDMR, am ajuns la concluzia că trebuie să existe o formă. Am insistat inclusiv pe reducerea de TVA de la 19 la 5%. Dumnealor au zis că au venit cu această propunere... Cumva mecanismul la care s-a ajuns cred că este unul robust. În continuare avem o temere cu privire la supraimpozitarea profitului la producători, credem că ar fi fost mult mai bine să existe o lege separată în oglindă cu Legea dată de ordonanţa 7 (privind supraimpozitarea producătorilor de gaze - n.r.), astfel încât să fie temeinic lucrurile", a susţinut reprezentantul USR.

Ce se află printre amendamente





El a adăugat că reprezentanţii companiilor îşi pot susţine punctul de vedere în dezbaterile din Camera Deputaţilor, unde pot fi făcute modificări la proiectul de lege. Astfel, printre amendamentele votate luni se află majorarea compensării de la stat, faţă de ce prevedea OUG 118/2021.



"Pentru clienţii casnici - acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice şi în valoare de cel mult 33% din valoarea componenţei preţului gazului natural din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condiţiile prevăzute în prezenţa ordonanţa", precizează unul dintre amendamentele votate.

Ce prevede OUG 118/2021





OUG 118/2021 prevede o compensare de 0,21 lei pe kWh pentru electricitate şi 25% pentru gaze.



Pentru consumatorii noncasnici, s-a convenit exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii certificatelor verzi, a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, accizei, precum şi exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii accizei. TVA va fi redusă la 5%.



Preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii casnici, la cel mult 1 leu kWh, iar pentru gaze la 0,37 lei/kWh. Plafoanele reprezintă preţul final facturat pentru clientul casnic.

Proiectul de lege va fi discutat luni în plenul Senatului





Legea de aprobare a OUG 118/2021 prevede şi o supraimpozitare pentru producătorii de electricitate. Venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferenţa dintre preţul de vânzare al energiei electrice şi preţul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%, este varianta votată în comisii.



Proiectul de lege va fi discutat luni în plenul Senatului, scrie Agerpres.