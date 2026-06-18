Petrișor Peiu: AUR nu a fost contactat pentru a susține Guvernul Veștea

Petrișor Peiu, deputat AUR. Sursa foto: Agerpres

AUR anunță că nu va susține Guvernul Veștea și că parlamentarii formațiunii fie nu vor participa la votul de învestitură, fie nu vor vota, a declarat senatorul Petrișor Peiu.

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a declarat, joi, că partidul nu a fost contactat de liderii politici pentru a discuta susținerea Guvernului Veștea. El a mai spus că AUR nu acceptă colaborarea în forma actuală, reiterând ideea că AUR nu susține un executiv din care nu face parte.

Peiu: AUR nu a fost contactat pentru negocieri

„Nimeni - nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea - nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Cum pot să votez un guvern?! Nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Este exclus să votăm un astfel de executiv. Nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Deci este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu suntem parte”, a declarat Petrișor Peiu la Digi24.

Mai mult, el a spus că premierul desemnat nu are legitimitate: „Adrian Veștea este desemnat într-un mod care vizează sensul democrației noastre de către președintele Nicușor Dan. Deci nu are legitimitatea unei majorități parlamentare. Este același ca programul de guvernare al lui Bolojan, ca programul lui Tomac. Pentru ce să votăm?!

Nu e nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit, nicio revenire, nicio referire la indexarea pensiilor și așa mai departe. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo”, a mai declarat Petrișor Peiu.

Ce vor face parlamentarii AUR la votul de învestitură al Guvernului Veștea

Deși nu a fost stabilit cum va acționa AUR în Parlament, în momentul votului de învestitură, Petrișor Peiu a punctat că există două posibilități: fie parlamentarii nu participă la procedură, fie nu votează: „Nu vor vota, nu vor participa la vot, nu vor lua bilele. Sau chiar nu vom fi în sală - una din două”, a precizat senatorul AUR.

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