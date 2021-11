Patru spectacole ale Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, selectate la Festivalul Național de Teatru

Cele patru piese selectate de juriul FNT sunt:

„Autobahn”, de Neil LaBute, regia Andreea și Andrei Grosu, director de imagine și montaj Alexandru Condurache, scenografia Vladimir Turturica, a fost selectat la secțiunea Creația și va fi difuzat în data de 9 noiembrie, ora 21.00 pe www.fnt.ro.

„Conferința iraniană”, de Ivan Vîrîpaev, regia Bobi Pricop, scenografia Oana Micu, este inclus tot la secțiunea Creația și este programat în data de 10 noiembrie, ora 19.00, pe www.fnt.ro.

„Tom și Jerry 2.0”, adaptare după „Jerry and Tom” de Rick Cleveland, regia Florin Piersic jr., scenografia Tudor Prodan, face parte din secțiunea Recreația și va putea fi vizionat în data de 13 noiembrie ora 17.00, pe www.fnt.ro.

„Văzduh”, texte de George Gordon Byron, John M. Hull și Liviu Oros, un spectacol de Victor Olăhuț, este inclus în programul Festivalului la secțiunea Instalații performative și este programat în data de 12 noiembrie, ora 21.00, pe www.fnt.ro.

Publicul va avea posibilitatea să vizioneze spectacolele timp de 48 de ore.

Constantin Chiriac: Fac o reverență profesorului Caramitru

„Sunt bucuros că Teatrul Național Radu Stanca Sibiu va fi prezent la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Național de Teatru cu patru spectacole care au fost produse fizic, dar au fost produse și ca o operă pe care o putem difuza online, a spus Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. Această a 31-a ediție este în memoria marelui artist Ion Caramitru, cel care a fondat acest Festival, UNITER-ul, Galele UNITER și a cărui lipsă, dar și prezență sunt atât de puternice. Noi, cei de aici, de la Sibiu, îi dedicăm aceste spectacole, iar eu ca actor fac o reverență în fața profesorului pe care l-am avut timp de 3 ani la IATC, când am învățat enorm de la acest om dăruit. În același timp, sperăm ca solidaritatea creatorilor din România să se manifeste plenar în ceea ce înseamnă a dărui frumos, miracol, bucurie tuturor celor care, în această perioadă, au trecut prin atât de multe greutăți, familiilor celor care au pierdut oameni în această luptă cu boala, cu neputința. Tuturor din toată inima multă sănătate și putere de a se putea bucura de frumos”, a adăugat Constantin Chiriac.

INFORMAȚII DESPRE SPECTACOLE

„Autobahn”

De: Neil LaBute

REGIA: Andrei și Andreea Grosu

SCENOGRAFIA: Vladimir Turturica

MUZICA: Mihai Dobre

ASISTENT REGIE ȘI SUFLEOR: Corina Predescu

MANAGER PROIECT: Claudia Maior

IMAGINE ȘI MONTAJ: Alexandru Condurache

SINCRONIZAREA: Alin Chipăilă

DISTRIBUȚIA:

ep. 1 – „Funny”: Cendana Trifan și Mariana Mihu-Plier

ep. 2 – „Bench seat”: Gabriela Pîrlițeanu și Horia Fedorca

ep. 3 – „All apologies”: Adrian Matioc și Raluca Iani

ep. 4 – „Merge”: Ofelia Popii și Ciprian Scurtea

ep. 5 – „Long division”: Marius Turdeanu și Viorel Rață

ep. 6 - „Road trip”: Adrian Neacșu și Cezara Crețu

ep. 7 – „Autobahn”: Diana Văcaru Lazăr, Mihai Coman și Iustinian Turcu

„Am căutat textul care să vorbească despre perioada în care trăim totul diferit, separați de ce iubim, la mare depărtare de ceilalți, în care ne simțim mai singuri și mai față în față cu viața proprie. „Autobahn” e despre acum. Are tragismul antic și verbul contemporan, amestecate cu intimitatea cinematografică care îți dau voie să gândești un spectacol de teatru - film. Câte doi oameni în mașină, 7 povești, 7 mașini. Am putea fi noi toți acolo, claustrati între patru portiere și un parbriz. Întreaga lume într-o mașină. Ne putem îndrepta către orice, putem ajunge oriunde sau ne putem opri. Nu știm unde duce drumul pe care l-am ales. Virează aici. De ce nu plecăm odată? Parbrizul spart. Ia-o pe Division. Bancheta din spate. E exact ca acolo, pe autostradă. Ai grijă la drum” – Andrei și Andreea Grosu, regizori.



„Conferința iraniană”

De Ivan Vîrîpaev

REGIA: Bobi Pricop

SCENOGRAFIAa: Oana Micu

MUZICA: Mihai Dobre

VIDEO: Dilmana Yordanova

TRADUCEREA: Raluca Rădulescu

DISTRIBUȚIA: Adrian Matioc, Florin Coșuleț, Adrian Neacșu, Ofelia Popii, Diana Văcaru-Lazăr, Ciprian Scurtea, Marius Turdeanu, Pali Vecsei, Raluca Iani, Ioana Blaga-Frunzescu, Viorel Rață, Liviu Vlad

Cu participarea extraordinară a actorului Victor Rebengiuc

Manageri proiect: Claudia Maior si Eliza Ceprăzaru

PARTENERI: Castel Film Studios; UNATC, prin Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare (DCDI), CINETic; Fundația Löwendal; Polisano Clinici, parte din Sistemul Medical MedLife; ULBS - CAVAS







„Piesa asta este despre cum putem învăța să trăim într-o lume cu valori, culturi și credințe diferite de ale noastre. Despre cum putem deveni mai conștienți de ce e în noi și în afara noastră. Vîrîpaev reia una dintre temele esențiale pentru el - comunicarea sau, mai degrabă, lipsa ei. Crizele politice sau familiale, războaiele, conflictele de orice fel, dilemele etice, toate pornesc de la neînțelegeri, de la probleme de comunicare. Așa că, în Conferința iraniană el propune o conversație deschisă despre experiențele noastre personale specifice, despre călătoriile spirituale ale fiecăruia dintre noi, dar și despre cum se împletesc ele în imaginea de ansamblu. Cred că e important să ne educăm în privința diverselor moduri de a trăi și de a gândi, de a fi pe această planetă. Si totodată, să avem mintea deschisă la propunerea lui Vîrîpaev, aceea de a încerca să stabilim căi de comunicare cu celălalt prin libertate, toleranță și acceptare” – Bobi Pricop, regizor.

„Tom și Jerry 2.0”

Adaptare după „Jerry and Tom”, de Rick Cleveland

TRADUCEREA: Florin Piersic Jr.

REGIA: Florin Piersic jr.

SCENOGRAFIA: Tudor Prodan

DIRECTOR DE IMAGINE: Alexandru Condurache

CAMERA ȘI EDITARE VIDEO: Alexandru Condurache și Florin Piersic Jr.

SUNET: Ovidiu Păcurar

ASISTENT REGIE: Corina Predescu

COORDONATOR MARKETING: Daria Ciobanu

MANAGER PROIECT: Claudia Maior

SUBTITRAREA: Silvana Diana Vulcan

SINCRONIZAREA: Mălina Popa

DISTRIBUȚIE: Marius Turdeanu, Ali Deac, Ioan Paraschiv



„În anul 2000 am folosit piesa „Tom și Jerry” într-un volum de piese de teatru într-un act (piese premiate la diverse festivaluri). M-a uimit genul de abordare a unei teme tabu: moartea. Aveam 30 de ani. Moartea era înca foarte departe. Am apreciat umorul autorului (asemănător celui folosit de Tarantino, dar foarte original în construcție și dezvoltare a poveștii). M-am bucurat să descopăr un om care reușea să facă mișto de moarte, totuși fără să-i minimalizeze grandoarea coasei.

În anul 2020, am ajuns să trăiesc niște vremuri în care moartea pare să fi devenit omniprezentă: la știri, în filmulețele funny de pe internet, la tot pasul. Oamenii îmi lasă impresia că s-au obișnuit cu umbra ei, din ce în ce mai mare în peisajul general. Cred că „Tom și Jerry 2.0” este un bun exercițiu de exorcizare a unor demoni care ne bântuie zilnic. Râsul vindecător este medicamentul (natural, bio) la care apelez mereu cu încredere. Cred că mai am timp să iau peste picior câteva dintre amenințările cu care orice om se confruntă, până la urmă. Prea multe întrebări existențiale, versus prea puțin timp.

Iar pentru cei trei actori implicați în acest proiect, sper ca „Tom și Jerry 2.0” să fie ocazia de a se juca din nou de-a rațele și vânătorii, de data asta la un nivel matur. Poate că joaca lor preferată va deveni în curând și cea a publicului spectator” – Florin Piersic Jr., regizor.





„Văzduh”

UN SPECTACOL DE: Victor Olăhuț

CU TEXTE DE: George Gordon Byron, John M. Hull și Liviu Oros

MUZICA ORIGINALĂ ȘI DISTRIBUȚIA: Marin Grigore, Vlad Robaș

TRADUCEREA: Florentina Năstase

ELEMENTE DECOR: Florin Magda

„Văzduh este un performance muzical despre mirarea noastră de a ne afla aici și acum. Concertele din „Patru anotimpuri” au prins sens pentru ceilalți de abia atunci când autorul lor le-a însoțit de sonete descriptive. Noi am făcut drumul invers. Pornind de la text am extrapolat în muzică. N-am găsit încă un răspuns, dar drumul este unul extrem de incitant.” Victor Olăhuț

Spectacolul „Văzduh" este creat în cadrul proiectului „Lumina din spatele privirii", proiect implementat de Asociaţia Cultură'n Şură şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Parteneri: Teatrul Naţional „Radu Stanca" Sibiu, Hangar F, #Reactor de Creaţie şi Experiment, Centrul de Teatru Educaţional Replika, Cento Group, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Teatrul de Artă Bucureşti, Spotmedia.ro