Patriarhia Română, reacție înainte de marșul Bucharest Pride din Capitală

FOTO: Agerpres

Patriarhia Română a transmis un mesaj în contextul organizării paradei Bucharest Pride.

Patriarhia Română îşi exprimă "îngrijorarea pastorală" faţă de organizarea, sâmbătă, a paradei Bucharest Pride şi reaminteşte faptul că manifestările publice de acest tip "pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic şi de instabilitate socială".

"Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea pastorală faţă de organizarea, în Bucureşti, a unei parade dedicate promovării diversităţii orientărilor sexuale, într-un context social şi spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ şi responsabilitate. În misiunea sa de păstrare şi transmitere a învăţăturii creştine, Biserica Ortodoxă Română mărturiseşte că familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, pentru a da naştere la copii, reprezintă un dar şi o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieţii comunitare şi a formării tinerelor generaţii. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învăţătură poate fi privită cu îngrijorare şi neacceptare", transmite, vineri, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Patriarhia îşi exprimă convingerea că pacea socială şi respectul reciproc sunt esenţiale pentru binele comun al societăţii şi reaminteşte faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic şi de instabilitate socială.

Totodată, "din grijă pastorală concretă", Patriarhia Română subliniază că răspunsul creştinilor ortodocşi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune şi respect faţă de demnitatea fiecărei persoane.

"Nu susţinem şi nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violenţă, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În faţa provocărilor actuale, îndemnăm clerul şi credincioşii mireni să intensifice rugăciunea şi să cultive valorile credinţei creştine în familie, în parohie şi societate", mai transmite Patriarhie Română.

VEZI ȘI: S-a redeschis Transfăgărășanul: Circulație permisă zilnic între orele 7:00 și 21:00

Cea de-a 21-a ediţie a Bucharest Pride se încheie duminică

Cea de-a 21-a ediţie a Bucharest Pride - eveniment dedicat drepturilor persoanelor LGBTQIA+ / se încheie duminică, informează Asociaţia ACCEPT într-un comunicat transmis AGERPRES.

Maratonul de spectacole, proiecţii de film, dezbateri, ateliere şi expoziţii a debutat pe 3 iunie.

"În 2026 ieşim în stradă pentru a cere protecţie şi recunoaştere legală acordată în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de acelaşi sex, prin căsătorie şi parteneriat civil, precum şi proceduri simple de recunoaştere legală a genului pentru persoanele transgender. Cerem acces la servicii medicale adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din LGBTQIA+ şi protecţie sporită împotriva agresiunilor motivate de ură. Solicităm educaţie incluzivă, politici antidiscriminare, pedepsirea discursului instigator la ură şi asigurarea libertăţii de întrunire în toate oraşele din România. Nu mai tolerăm ignoranţa politicienilor!, declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociaţiei ACCEPT.

Marşul Bucharest Pride este programat să aibă loc sâmbătă, pe traseul: Calea Victoriei, Piaţa Naţiunilor Unite, Palatul Parlamentului, Parcul Izvor, participanţii fiind aşteptaţi, începând cu ora 16:00, la intersecţia dintre Calea Victoriei şi Piaţa Victoriei, de unde vor porni în marş la ora 17:00.

La finalul marşului, pe scena amplasată în Parcul Izvor, COJO va concerta live, iar Flamenco Queer şi Pakita - vedeta RuPaul's Drag Race, Spania, vor aduce la Bucureşti ritmul de flamenco şi arta 'drag', potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Trotinetele electrice închiriate, interzise la Bruxelles din 2027