Parlamentarii, în vacanţă până la 1 septembrie. Posibilă sesiune extraordinară la Senat, în iulie, pentru desfiinţarea SIIJ

Senatul şi Camera Deputaţilor intră, de joi până pe 1 septembrie, în vacanţă parlamentară. Majoritatea PNL, USR PLUS şi UDMR, constituită în decembrie 2020, a reuşit în perioada 1 februarie - 30 iunie, adică în prima sesiune ordinară din acest an, lucrând în pandemie atât fizic, cât şi online, să adopte în Parlament bugetul de stat pentru anul în curs, mai multe acte normative, dar şi multe ordonanţe de urgenţă, să numească conduceri ale unor instituţii aflate sub control parlamentar şi să respingă moţiuni simple şi o moţiune de cenzură ale Opoziţiei.