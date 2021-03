Pană de curent la Păltiniș. Turiștii au rămas blocați în telescaun și fără căldură în camere

Reprezentanții Asociației „Arena Platoș” au trimis un comunicat de presă prin care detaliază situația dezastruoasă create de o pană de curent în stațiunea Păltiniș care a durat mai multe zile. În cele ce urmează vă prezentăm conținutul integral al comunicatului de presă.

„Stațiunea Păltiniș a rămas fără curent electric miercuri după-amiază. Linia de înaltă tensiune ce aduce curentul în stațiunea montană a fost întreruptă din cauza unui copac încărcat de zăpadă înghețată, căzut peste fire. Din cauza acestei defecțiuni, întreaga stațiune s-a trezit paralizată. Turiști înghețați în cabane, schiori blocați în telescaun sau care și-au pierdut timpul și banii urcând degeaba până în stațiune și nu în ultimul rând, pierderi financiare importante pentru toți investitorii din zonă.

„Nu îmi aduc aminte ultima dată când a nins atât de mult la Păltiniș. Prin urmare, pentru că oamenii încă își doresc să schieze, am decis să ținem deschis complexul în fiecare weekend din luna martie și poate și în primele weekenduri din aprilie", spune Andy Fazekas, unul dintre dezvoltatorii complexului Arena Platoș.

Turiștii au rămas blocați în telescaun

Prin urmare, vineri urmau să funcționeze toate pârtiile de la Arena Platoș, pe nocturnă. Vineri dimineața, pârtia Oncești a deschis pentru clienții dornici să se bucure de zăpadă, ca după câteva ore să fie nevoie de generator pentru a coborî din telescaun clienții blocați în urma unei noi căderi de curent, care s-a remediat de abia la lăsarea serii.

„Așa de grav nu a fost niciodată. Această pană de curent ne-a chinuit pe toți, am avut clienți, cabane de încălzit pentru weekend, nu am putut să facem nici măcar curățenie. Unii ne-am descurcat cum am putut cu generatoarele, cei care nu au avut nu știu cum au scos-o la capăt. Nu știu cine e de vină, niciodată n-am fost de principiu să lovesc așa orbește în vinovați, dar cineva e clar de vină. Și asta e o problemă veche de 30 de ani", spune Eugen Suciu, președintele Asociației Arena Platoș care reunește majoritatea pensiunilor din stațiune.

În Păltiniș există în jur de 60 de unități de cazare

La Păltiniș au fost probleme cu energia electrică tot timpul. În fiecare sezon s-a întâmplat cel puțin o dată ca stațiunea să rămână fără curent, ceea ce înseamnă pierderi importante și probleme grave cu clienții. Rețeaua electrică ce deservește stațiunea este clar subdimensionată iar acum se adaugă și problema copacilor ce amenință tot mai tare firele de înaltă tensiune.

„Nu înțeleg de ce este atât de complicat să recoltezi brazii care cresc în imediata apropiere a liniei de înaltă tensiune. Această situație se poate repeta oricând, la orice ninsoare mai puternică. Astăzi am bătut cu snowmobilele toată zona, încercând să găsim porțiunea afectată, să dăm o mână de ajutor echipelor de intervenție, care nu aveau nici măcar lanțuri de zăpadă. Această situație este o lipsă de respect față de fiecare investitor din stațiunea Păltiniș și trebuie găsită imediat o soluție. Nu ne putem bate joc de clienții noștri", spune Martin Freinademetz.

Curentul a revenit în Păltiniș vineri seara, după ora 20 însă este foarte probabil ca situația să se repete în zilele următoare având în vedere că mulți copaci se înclină tot mai tare, apăsați de tonele de zăpadă căzută în ultimele zile”, precizează Turnul Sfatului.