Mutare neașteptată pe scena politică din Israel, înaintea alegerilor legislative din toamnă

Israel și Gaza. FOTO: Freepik

Activişti israelieni pentru pace, în special din mişcarea Standing Together, au anunţat lansarea unui nou partid politic numit „A Place For Us All”, înaintea alegerilor legislative din toamnă.

Activişti pentru pace israelieni, în mare parte membri ai organizaţiei Standing Together, o cunoscută mişcare pacifistă israeliano-arabă din Israel, au anunţat marţi lansarea unui partid politic înaintea alegerilor legislative din toamnă. Partidul este o platformă care se opune ocupaţiei teritoriilor palestiniene din Gaza şi Cisiordania, informează EFE.

Partidul, intitulat "A Place For Us All" (Un loc pentru noi toţi), urmăreşte să "promoveze colaborarea, egalitatea, pacea şi democraţia comună în Israel", potrivit unei scurte declaraţii distribuite pe WhatsApp de un purtător de cuvânt al partidului.

Liderii partidului sunt codirectorii Standing Together: Rula Daud, o palestiniană care locuieşte pe teritoriul israelian, şi Alon-Lee Green, un israelian.

"Partidul va fi lansat oficial astăzi la prânz"

"Partidul va fi lansat oficial astăzi (marţi - n.r.) la prânz", se arată în declaraţie, la un eveniment în oraşul predominant palestinian Nazaret, din nordul Israelului.

Din partid fac parte activişti pentru pace şi lideri ai societăţii civile, a declarat pentru EFE un purtător de cuvânt al formaţiunii, menţionând că partidul este "complet independent de Standing Together".

Alţi doi foşti membri ai Standing Together, Itamar Avneri şi Sally Abed, fac parte şi ei din partid, la fel ca şi activistul evreu Yonatan Zeigen, fiul pacifistei Vivian Silver, care a fost ucisă în atacurile din 7 octombrie 2023.

Alături de ei se află activistul palestinian Ghadir Hani, care a făcut şi el parte din conducerea Standing Together.

Standing Together a fost fondată în 2015 ca o mişcare pentru pace formată din arabi israelieni şi evrei israelieni

În ciuda independenţei partidului faţă de organizaţie, deocamdată au în comun culoarea violet care caracterizează Standing Together, valori şi membri. Potrivit Haaretz, Uri Weltmann, organizatorul campaniei mişcării, va conduce acum campania "A Place For Us All" pentru următoarele alegeri.

Standing Together a fost fondată în 2015 ca o mişcare pentru pace formată din arabi israelieni (palestinieni cu cetăţenie israeliană, descendenţi ai celor care au rămas în teritoriu după crearea statului israelieni) şi evrei israelieni.

Organizaţia se defineşte ca "o mişcare populară progresistă care uneşte cetăţenii evrei şi palestinieni din Israel împotriva ocupaţiei şi în favoarea păcii, egalităţii şi justiţiei sociale", conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Acordul dintre SUA și Iran, primit cu optimism de Hamas în plin conflict în Fâșia Gaza

