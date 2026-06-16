Acordul dintre SUA și Iran, primit cu optimism de Hamas în plin conflict în Fâșia Gaza

foto ilustrativ din Fâșia Gaza

Mişcarea palestiniană Hamas a salutat acordul dintre Statele Unite ale Americii şi Iran pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu.

Mişcarea palestiniană Hamas a salutat acordul încheiat între Statele Unite şi Iran privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, exprimându-şi speranţa că această înţelegere va contribui şi la stoparea violenţelor din Fâşia Gaza.

Hamas felicită Iranul pentru „fermitate” și speră la încetarea conflictelor din regiune

Într-un comunicat, mişcarea islamistă aflată la putere în micul teritoriu palestinian l-a felicitat pe aliatul său iranian pentru "fermitatea" sa în faţa "presiunilor şi provocărilor". Mai mult, Hamas speră că acordul va avea "repercusiuni pozitive asupra diferitelor dosare regionale", în special "încetarea imediată a agresiunii" israeliene în Gaza, dar şi în Liban şi pe "toate celelalte fronturi".

Gaza, teatrul violențelor

Teritoriul palestinian, devastat de doi ani de război declanşat de atacul fără precedent al Hamas în Israel, rămâne teatrul violenţelor, cu lovituri israeliene aproape zi de zi.

De când un armistiţiu fragil a intrat în vigoare în octombrie 2025, cel puţin 992 de palestinieni au fost omorâți în Gaza, conform Ministerului Sănătăţii al Hamas, ale cărui date sunt considerate de încredere de către ONU.

Armata israeliană a raportat cinci morţi în rândurile sale în aceeaşi perioadă. Luni, după anunţarea încheierii unui acord între Teheran şi Washington, premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că armata israeliană va rămâne în Gaza, în Liban şi în Siria "atât timp cât va fi necesar", notează Agerpres.