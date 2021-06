Moţiunea de cenzură depusă de PSD, dezbătută şi supusă votului în plenul reunit

Recordul 'fantastic' al Guvernului Cîţu'. Moţiunea de cenzură a fost prezentată în plenul reunit săptămâna trecută. Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia României 'spre prăpastie cu o viteză uluitoare' şi este momentul ca Guvernul Cîţu să plece acasă, se arată în textul moţiunii de cenzură.

'Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia României spre prăpastie cu o viteză uluitoare! România trăieşte de pe o zi pe alta, din împrumuturi masive luate la dobânzi astronomice. Preţurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit.

Facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit bunuri de lux, medicamentele esenţiale ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzină a depăşit 6 lei. Numai 'lucruri fantastice'! Datoria publică bate record după record, iar de ţinta de deficit de 3% nu îşi mai aminteşte nimeni! Cu toate acestea, alocaţiile, salariile şi pensiile sunt îngheţate şi antreprenorii se plâng că statul nu le plăteşte lucrările efectuate!

Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat! Şi atunci, întrebarea care este pe buzele tuturor românilor este: ce aţi făcut cu banii, domnule Cîţu!?', conform documentului iniţiat de parlamentarii PSD. Potrivit textului, în timp ce 'camarila politică şi firmele de partid au profituri grase', 'majoritatea românilor îşi văd redusă în fiecare secundă puterea de cumpărare'.

fectele guvernării PNL-USR-PLUS-UDMR sunt crunte

'În realitate, efectele guvernării PNL-USR-PLUS-UDMR sunt crunte: creşterea preţurilor la alimente de bază, medicamente şi utilităţi este de peste 10%, în timp ce salariile şi pensiile au îngheţat. Aceasta înseamnă minus 10% scădere a puterii de cumpărare pentru 90% dintre salariaţi şi pensionari! Mai mult, BNR anunţă o dublare a inflaţiei în 2021. Este efectul creşterii dramatice a costului vieţii: +7% la pâine, +22% la fasole, +13% la ulei, +8% la brânză, + 29% la combustibil, +20% la energie, +25% la gaze şi +7,5% la apă. Iar de la 1 iulie vin noi scumpiri! La fel de 'fantastice'! Şi, de aceea, trebuie să plecaţi! Pentru prima dată după Revoluţie, hoţia a fost oficializată prin lege! Peste toate acestea însă, peste noapte, în bugetul ţării a apărut o Anexă, în care banii publici au fost direcţionaţi exclusiv administraţiilor locale conduse de partidele puterii! Asta v-a fost prioritatea, nu soluţii pentru creşterea încasărilor la buget! Niciun deranj pentru evazionişti şi speculanţi, nicio măsură de reducerea a risipei banului public', susţin social-democraţii.

PSD afirmă că 'atitudinea de vătafi îmbuibaţi care varsă lacrimi de crocodil de grija poporului' a guvernanţilor 'este înspăimântătoare'. 'Aţi abandonat sloganul liberal 'prin noi înşine' în favoarea celui pedelist 'pentru noi înşine'. Modul de acţiune, copiat la virgulă de la duetul Boc-Băsescu-Udrea, este revoltător. De aceea, astăzi România are o singură soluţie: să plecaţi! Aţi făcut mult prea mult rău ţării într-un timp record! Prin toate aceste lucruri 'fantastice', aţi transformat România într-o ţară eşuată.

O Românie eşuată, cu o economie eşuată, cu un sistem de învăţământ eşuat, cu un sistem medical eşuat, cu o agricultură eşuată! Ca niciun alt guvern de până acum, aţi reuşit performanţa să eşuaţi în toate domeniile! Singura preocupare a fost bătălia pentru 'împărţirea prăzii' între clanurile politice din PNL-USR-PLUS, numirea clientelei în funcţiile pe care vă lăudaţi că le desfiinţaţi, direcţionarea bugetului de stat şi a banilor europeni din PNRR pentru susţinătorii la congresele din toamnă şi circul... mascarada zilnică, făcută cu scopul de a vă ascunde eşecul!

Nu aţi păcălit însă pe nimeni, domnule Cîţu! Toţi românii au văzut cum a ajuns România sub conducerea guvernării 'fantastice' a PNL-USR-PLUS-UDMR. Şi, de aceea, este momentul să plecaţi acasă', se mai spune în moţiune. Pentru a fi adoptată, moţiunea trebuie să aibă 234 de voturi 'pentru', adică jumătate plus unu din numărul de mandate. PSD are 157 de parlamentari, informează Agerpres.