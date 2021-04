Mihaela Buzărnescu: Am muncit ca un câine pe teren

Analizând prestația ei din acest meci, Buzărnescu a declarat: „Am jucat cap la cap fiecare minge, a luptat și ea și eu până la final. Nu știu să spun ce a lipsit, pentru că a fost totul la muchie de cuțit. Ea a avut noroc la două trei mingi, care au intrat foarte aproape, iar eu am greșit, la fel, foarte puțin afară, câțiva centimetri. Inclusiv la mingea de meci a luptat bine, cu slice-uri, s-a apărat bine și m-a forțat puțin.”

Conștientă de dramatismul ratării a două mingi de meci, Mihaela Buzărnescu a explicat: „Poate dacă aș fi riscat eu atunci, să închid ochii și să lovesc mingea agresiv... Doar că e greu în acele momente să poți gândi așa. E mult mai ușor de pe margine sau de la televizor să spui lovește mingea, riscă, bagă-te.”

Ea a explicat și motivul problemelor fizice cu care s-a confruntat: „Am venit din Columbia direct, am schimbat suprafața, am muncit ca un câine pe teren astăzi. Sunt dată peste cap cu fusul orar, am luat pastile ca să pot să dorm, m-am adaptat totuși foarte bine și repede. Am avut dureri la picioare, din setul al doilea, au continuat și la final, când nu mai puteam să le îndoi. Mă bucur că am reușit să trag de mine, am luptat până la ultima minge. Sunt extrem de dezamăgită că nu am adus punctul pentru România. Am fost atât de aproape.”